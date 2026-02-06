Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου

γιατροί-εφημερία
06 Φεβ. 2026 13:05
Pelop News

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 7 και 8 Φεβρουαρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:

Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Γιαννακόπουλος Πέτρος
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

