Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, οι ΣΦήγΚΕΣ δίνουν το δικό τους παλμό στις εμβληματικές Σκάλες Γεροκωστοπούλου, ενώνοντας συμβολικά την Άνω με την Κάτω πόλη της Πάτρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας.

Φέτος, οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30, σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική σύμπραξη με τη χορωδία Κανταδόροι «Αγία Μαύρα» και την Ορχήστρα των εν Πάτραις Λευκαδίων, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρα Αψομώτου. Με κέφι, φαντασία και αστείρευτη δημιουργικότητα, προσθέτουν στο καρναβάλι μια ακόμη νότα χαράς και αισιοδοξίας.

Το πρόγραμμα υπόσχεται ένα μελωδικό και ανατρεπτικό ταξίδι σε χορούς και τραγούδια που άφησαν εποχή κατά την καρναβαλική περίοδο και όχι μόνο.

