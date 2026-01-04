Πάτρα: Οι ταξιτζήδες ήταν οι κερδισμένοι των γιορτών – Τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ έφεραν πελατεία

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κατέβασε ρολά τις μέρες των Χριστουγέννων η «Φοιτητική Βιομηχανία» της Πάτρας. Χιλιάδες φοιτητές επισκέφθηκαν τους δικούς τους ανθρώπους σε άλλες πόλεις και χωριά της χώρας. Είναι η περίοδος που λείπει από την αχαϊκή πρωτεύουσα το χρήμα τους. Και ιδίως πλήττονται συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως της εστίασης, της ψυχαγωγίας, αλλά και των ταξιτζήδων.

Μιλώντας ιδίως με ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, αντιλαμβάνεσαι πόσο συρρικνωμένα είναι τα έσοδά τους κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τώρα κιόλας που δεν υφίσταται δώρο Χριστουγέννων. Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της απώλειας, αν αναλογισθούμε ότι όταν ο φοιτητόκοσμος βρίσκεται στην Πάτρα, καλύπτει το 50-60% της καθημερινής είσπραξης των ταξιτζήδων.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑΞΙ

Συρρικνωμένα ήταν, όμως, τα προηγούμενα χρόνια τα έσοδά τους. Οχι φέτος. Και τούτο οφείλεται, όπως μας εξήγησαν, στο νέο… Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Οι αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ ήταν φέτος το δικό μας… δώρο. Πολλοί, πλέον, εξοδούχοι και διασκεδαστές, γνωρίζοντας ότι ίσως πιουν ένα ποτηράκι παραπάνω, δεν κυκλοφορούν με τα δικά τους αυτοκίνητα. Καλούν ταξί για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Φέτος οι κλήσεις στα ραδιοταξί της πόλης ήταν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι».

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι πρόσθετα έσοδα είχαν μόνο όσοι εργάζονταν τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες, έως τη στιγμή που έκλειναν τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης. Οι οδηγοί μέσα στην ημέρα για να αθροίσουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο έπρεπε να κάνουν υπερωρίες, ήτοι να βρίσκονται στο τιμόνι 12 -13 ώρες.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Το σπουδαιότερο κέρδος, εν τέλει, ήταν ότι κύλησαν ήσυχα οι νύχτες, διότι δεν παρατηρήθηκαν απρόοπτα με μεθυσμένους οδηγούς και δεν εκτέθηκαν σε κινδύνους οι ίδιοι και οι συνεπιβάτες τους.

Το δελτίο των ελέγχων που έγιναν από την Τροχαία της Πάτρας επιβεβαιώνει την τεράστια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα αλκοτέστ στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν καθαρά. Μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού οι παραβάτες, που κι αυτοί απλώς είχαν πιει μόνο ένα ποτηράκι παραπάνω.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά δεν παρέστη ανάγκη να εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο Τύπου από την τοπική ΕΛΑΣ, αφού η συμμόρφωση των οδηγών-διασκεδαστών άγγιξε το τέλειο.

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Στο Μέγαρο της οδού Ερμού επικρατεί ικανοποίηση για το έργο της Τροχαίας, αλλά κι εγρήγορση για το υπόλοιπο των γιορτινών ημερών, μέχρι τα Φώτα.

Το στίγμα, άλλωστε, δόθηκε και χθες μέσω της «Π» από τον διοικητή της Τροχαίας Χρήστο Ντεμίρη, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη επισήμανση στη «μηδενική ανοχή της υπηρεσίας σε παραβάσεις που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες».

ΝΕΑ ΟΡΙΑ

Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στην τήρηση του ΚΟΚ εντός της Πάτρας και υπογραμμίσθηκε ότι προτεραιότητα της Τροχαίας αποτελεί ο έλεγχος των οδηγών που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη ταχύτητα εντός της Πάτρας, που μάξιμουμ ανέρχεται στα 30 χλμ. Εν προκειμένω τα χρηματικά πρόστιμα κινούνται από 150 έως 8.000 ευρώ!

Οι καιροί, προφανώς, δεν προσφέρονται για σπριντ μέσα στην πόλη…

