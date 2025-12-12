Πάτρα: Οι τελευταίες παραστάσεις του έργου “Η Πεντάμορφη και το Τέρας” , σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου

Η Πεντάμορφη και το Τέρας  ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια, στο Θέατρο Μπάρρυ κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου !

12 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος παραστάσεων του έργου της Παιδικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  Η πεντάμορφη και το τέρας  ή Πως η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια , σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου. Ένα έργο που γοήτευσε τους μαθητές των Σχολείων της Πάτρας και της ευρύτερης Περιφέρειας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας,

Η έξοχη αυτή διασκευή του κλασικού παραμυθιού από την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θωμά Μοσχόπουλο, ένα έργο  που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν  παιδιά και εφήβους συνεχίζει το θεατρικό της ταξίδι και κατά την διάρκεια των εορτών στο θέατρο Μπάρρυ.

Το κοινό της πόλης θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει μία από τις τελευταίες εορταστικές παραστάσεις  και να γοητευθεί από  μία τρυφερή ιστορία που μιλά εμμέσως για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης!

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00

Πέμπτη 1, Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 17:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026  στις  12:00

Δευτέρα  5 Ιανουαρίου και Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026  στις 17:00

 

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια-Μάσκες: Πάρης Λαλιώτης

Μουσική-Μουσική διδασακλία: Γιώργος Δίπλας

Κίνηση-Χορογραφία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νάνσυ Χριστοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Φωτογράφιση παράστασης: Νίκος Τσακανίκας

 

Παίζουν οι ηθοποιοί ( με αλφαβητική σειρά):

Γιώργης Βασιλόπουλος,  Περικλής Βασιλόπυλος,  Εμμανουέλα Καμπίτση,  Δανάη Καραβαγγέλη,   Δημήτρης Καρακούσης,  Ελιάννα Παπαυγέρη,  Ιωάννα  Στεφανάτου.

 

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων και ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-i-pentamorfi-kai-to-teras-2025/?lang=el

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6931390620 | Τρίτη έως Κυριακή από τις 10:00 έως 14:00 και από τις 18:00 έως 21:00.

Ώρες φυσικού ταμείου πριν από τις παραστάσεις στο χώρο του Θεάτρου Μπάρρυ: Το ταμείο θα λειτουργεί μία ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων καθώς την ίδια ώρα θα σταματά η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν με το ταμείο στο τηλέφωνο 6931390620

 

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 10€. Παιδικό 5€.  Οικογενειακό 20€ (4 άτομα της ίδιας  οικογένειας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του θεάτρου: www.dipethepatras.gr

 

