Πάτρα: Οικονομική «ένεση» στην αγορά – Πολύς κόσμος στο εμπορικό κέντρο χθες Κυριακή

Αυξημένη ήταν η εμπορική κίνηση στα πατρινά καταστήματα χθες, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, με το κέντρο της πόλης να γεμίζει από κόσμο που συνδύασε τις χριστουγεννιάτικες αγορές με τη βόλτα και την ψυχαγωγία.

Ο καλός καιρός και η ηλιοφάνεια λειτούργησαν ευνοϊκά, δίνοντας την ευκαιρία σε Πατρινούς και επισκέπτες να κινηθούν άνετα στην αγορά και να απολαύσουν τον καφέ τους σε καφέ και πλατείες. Παρά την απουσία εορταστικής μουσικής από τα δημοτικά μεγάφωνα, από νωρίς το πρωί, η εμπορική καρδιά της Πάτρας παρουσίαζε ζωντάνια, με καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών και δώρων να καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα.

«Η εικόνα της Κυριακής ήταν σαφώς καλύτερη από προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε ροή και πραγματικές αγορές, όχι μόνο βόλτα» σημειώνει έμπορος του κέντρου, προσθέτοντας ότι «οι τελευταίες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά είναι καθοριστικές για τον συνολικό τζίρο». Γιορτινές πινελιές πρόσφερε και χθες το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, πρωτοβουλία του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, το οποίο κινήθηκε στο κέντρο της πόλης, χαρίζοντας χαμόγελα κυρίως στα παιδιά. Με αφετηρία την πλατεία Γεωργίου, το τρενάκι λειτούργησε δωρεάν κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και για μισή ώρα μετά το κλείσιμό τους, αποτελώντας πόλο έλξης για οικογένειες. «Το τρενάκι δίνει ζωή στο κέντρο και κρατά τον κόσμο έξω περισσότερη ώρα. Αυτό βοηθά έμμεσα όλα τα καταστήματα» είπε ο έμπορος Στέλιος Ραπτόπουλος στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ενώ η Δέσποινα Καραβοκύρη, μητέρα δύο παιδιών σημείωσε: «Ηρθαμε για μια βόλτα και τελικά κάναμε και τα τελευταία μας ψώνια. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ».

Σύμφωνα με εμπόρους, η κίνηση της Κυριακής δημιούργησε συγκρατημένη αισιοδοξία για οικονομική τόνωση της αγοράς. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θεαματική ανάκαμψη, αλλά σίγουρα υπάρχει ανάσα και διάθεση από τον κόσμο να στηρίξει την τοπική αγορά» επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Ενώ και ο γραφικός καστανάς, Τάκης Δημακόπουλος, στη συμβολή του πεζοδρόμου της Ρήγα Φεραίου με την Ερμού, εκτιμούσε ότι χθες παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη κίνηση της φετινής εορταστικής περιόδου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, μέσα από τις εορταστικές δράσεις, καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα, συνδυάζοντας τις αγορές τους με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που δίνουν γιορτινό παλμό στην πόλη. Η χθεσινή εικόνα έδειξε ότι, όταν ο καιρός, η διάθεση και οι δράσεις συναντώνται, η αγορά μπορεί να κινηθεί σε πιο θετικούς ρυθμούς, ενόψει και της αλλαγής του χρόνου.

