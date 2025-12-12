Πάτρα: Οκτώ νέοι απινιδωτές σε χώρους άθλησης – Ενίσχυση της ασφάλειας δημοτών και παιδιών

Στην προμήθεια οκτώ (8) απινιδωτών νέας γενιάς προχώρησε το Τμήμα Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων.

Οι νέοι σύγχρονης τεχνολογίας απινιδωτές, οι οποίοι έχουν ειδική εφαρμογή και για παιδιά θα εγκατασταθούν σε πολυσύχναστους, κοινόχρηστους, χώρους άθλησης για να προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους δημότες.

Η παράδοση των νέων απινιδωτών θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η εγκατάσταση τους στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι απινιδωτές που υπάρχουν τώρα στους προαναφερθέντες χώρους, θα εγκατασταθούν σε δημοτικά κτίρια για την περαιτέρω ασφάλεια των εργαζόμενων και των εξυπηρετούμενων πολιτών.

