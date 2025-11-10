Πάτρα: Ολα έτοιμα για το Ρωμαϊκό Ωδείο – Αποξηλώθηκε το περίπτερο, από σήμερα τα εισιτήρια της τελετής εγκαινίων

Χθες το πρωί, συνεργείο του Δήμου Πατρέων, παρόντων του αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα και του αρμόδιου προϊσταμένου Κωνσταντίνου Ξιούρα, προχώρησε στην αποξήλωση του περιπτέρου που βρισκόταν επί της οδού Γερμανού, μπροστά από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο.

Η απομάκρυνση του περιπτέρου έγινε κατόπιν αιτήματος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία είχε επισημάνει ότι το σημείο αυτό εμπόδιζε την ορατότητα προς το μνημείο, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων εργασιών αποκατάστασης. Παράλληλα, η νέα είσοδος προς τον αρχαιολογικό χώρο θα βρίσκεται πλέον επί της Γερμανού, καθιστώντας απαραίτητη την πλήρη απελευθέρωση του πεζοδρομίου.

Ο Δήμος Πατρέων, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, φρόντισε να μεταφερθεί το περίπτερο σε νέο σημείο, στην οδό Αθανασίου Διάκου στα Ψηλαλώνια, ώστε ο επαγγελματίας που δραστηριοποιούνταν για χρόνια στο σημείο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Οπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, «το οφείλαμε στον επαγγελματία να μην υποστεί συνέπειες στη δουλειά του, ενώ ταυτόχρονα υπηρετούμε την ανάγκη ανάδειξης ενός σημαντικού μνημείου της πόλης».

Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στο σημείο της αποξήλωσης πραγματοποιείται άμεσα από την Αυτεπιστασία του Δήμου, καθώς το προσεχές Σάββατο 15 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τελετή εγκαινίων του αποκατεστημένου Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου διοργανώνονται από το υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,41 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014–2020 και του ΕΣΠΑ 2021–2027, με διάρκεια από το 2022 έως το 2025.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης και λειτουργικού φωτισμού για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Ρωμαϊκό Ωδείο, ένα μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, αποκτά πλέον ξανά μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας και θα λειτουργεί ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος αλλά και σύγχρονος πολιτιστικός χώρος.

Η είσοδος στα εγκαίνια θα είναι ελεύθερη, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας more.com από σήμερα, με σειρά προτεραιότητας έως 1.000 άτομα. Από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το Ωδείο θα είναι επισκέψιμο (εκτός Τρίτης) από τις 8:30 έως τις 15:30, με είσοδο από την οδό Σωτηριάδου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



