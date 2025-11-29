Πάτρα: Ολο το σχέδιο εξυγίανσης – Τι μέτρα προβλέπει η μελέτη αποκατάστασης της «Αμιαντίτ»

Πράσινο φως για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του παλιού εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο Αχαΐας, έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίνοντας τη 2η φάση των εργασιών συλλογής και απομάκρυνσης του τοξικού αμιάντου και αποκατάστασης του χώρου.

Η «Π» παρουσιάζει σήμερα όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που αναμένεται να βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών που έθετε σε περιβαλλοντικό και υγειονομικό κίνδυνο όλη την περιοχή του Δρεπάνου.

Η πρώτη φάση εξυγίανσης, που ολοκληρώθηκε το 2023, περιλάμβανε την εκκαθάριση δομικών υλικών που περιείχαν αμίαντο ποσότητας 1.650 τόνων και θραυσμάτων αμιάντου ποσότητας 1.000 τόνων.

Η δεύτερη φάση των εργασιών θα οδηγήσει στην απομάκρυνση των τελευταίων επιφανειακών, αλλά και την διευθέτηση των υπόγειων υπολειμμάτων επικίνδυνου για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αμιάντου.

Η περιοχή επέμβασης καλύπτει συνολική έκταση περίπου 39 στρεμμάτων. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε δύο φάσεις το 2022, όπου πραγματοποιήθηκαν 31 δειγματοληψίες και αναλύσεις υλικών και το 2024, όπου πραγματοποιήθηκαν 58 δειγματοληψίες και αναλύσεις υλικών (εδάφους) σε διάφορες περιοχές του ακινήτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, δεν διαπιστώθηκε ρύπανση του αέρα από ίνες αμιάντου, δεδομένου ότι όλες οι τιμές ήταν κάτω του ορίου καθαρότητας που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία (0.010 ίνες/cm3).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ωστόσο, στην επιφάνεια του εδάφους διαπιστώθηκε η παρακάτω ρύπανση με υλικά αμιάντου, για τα οποία θα γίνει πλήρης συλλογή και απομάκρυνση:

> 150 τόνοι εύθρυπτου αμιάντου στις εξωτερικές ανοιχτές δεξαμενές στο δυτικό όριο του οικοπέδου.

> 27 τόνοι αμιαντοτσιμέντου στις εσωτερικές δεξαμενές του κυρίως κτιρίου του εργοστασίου.

> 200 τόνοι θραυσμάτων αμιαντοτσιμέντου.

> 1 τόνος κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου εντός κτιρίου του εργοστασίου, πλησίον της ανατολικής εισόδου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, θα γίνει αποστράγγιση των δεξαμενών, συλλογή, συσκευασία και τελική διάθεση του αμιάντου που βρίσκεται μέσα σε αυτές.

Το ίδιο θα γίνει και για τον αμίαντο που είναι στην επιφάνεια του εδάφους στο νοτιοδυτικό τμήμα του ακινήτου, σε μορφή πολύ μικρών θραυσμάτων αμιαντοτσιμέντου.

Ο αμίαντος που εντοπίστηκε στα κτίρια, ήδη από προηγούμενες μελέτες, είναι ενσωματωμένος στα δομικά στοιχεία τους (επιχρίσματα) ή βρίσκεται σε υπόγεια κανάλια του πρώην εργοστασίου. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να διαφύγει στην ατμόσφαιρα και επομένως δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία όσων εισέρχονται στα κτίρια και πολύ περισσότερο για τους περίοικους. Σε περίπτωση που, μελλοντικά, αποφασιστεί η κατεδάφιση των κτιρίων είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη απορρύπανσή τους από τον αμίαντο.

ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Τα παραπάνω ευρήματα είναι στις λεγόμενες διαχειρίσιμες ποσότητες αμιάντου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο, πολύ πιο μεγάλο εύρημα. Πρόκειται για θαμμένο αμίαντο, που υπολογίζεται σε 60.000-70.000 τόνους και αμίαντο που είναι αναμεμιγμένος σε μπάζα 10.000 τόνων περίπου, σε δύο διακριτά τμήματα του οικοπέδου.

Τα απόβλητα που βρίσκονται θαμμένα στο έδαφος σε βάθος από 2 έως 8 μέτρα, αυτή τη στιγμή, δεν ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. Η συνολική ποσότητα είναι τεράστια και εξ αυτού προκύπτουν μία σειρά από προβλήματα, καθιστώντας την εφαρμογή του σεναρίου της εκσκαφής πολύ επικίνδυνη και ουσιαστικά ανέφικτη, ενώ υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης χώρων τελικής διάθεσης αυτών των ποσοτήτων αποβλήτων, καθώς και θέματα κόστους.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4819/2021, εξαιρούνται από το πλαίσιο διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων «τα επιτόπου εδάφη, που περιλαμβάνουν ρυπασμένες γαίες που δεν έχουν ακόμη εκσκαφθεί και τα κτίρια που συνδέονται μόνιμα με εδάφη».

Πράσινη «ασπίδα» και μελλοντικές χρήσεις

Η λύση που επελέγη για τον μη διαχειρίσιμο αμίαντο, αφορά στην αποτροπή ανθρωπογενούς παρέμβασης στις παραπάνω δύο αποθέσεις, δεδομένου ότι το υλικό είναι θαμμένο και δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ωστόσο θα ληφθούν μέτρα ώστε στο μέλλον να καταστεί δυσχερής η εξ αμελείας παρέμβαση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει πυκνή φύτευση των περιοχών αυτών, περίφραξη και απαγόρευση άλλων χρήσεων μελλοντικά.

Τα φυτά με την πάροδο του χρόνου θα έχουν τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα: Το ριζικό τους σύστημα θα λειτουργήσει ως προστατευτικό σε ενδεχόμενη διάβρωση του εδάφους και όταν οι ρίζες φθάσουν στο βάθος που βρίσκεται ο αμίαντος σταδιακά θα αρχίσουν να τον καταστρέφουν με τα οξέα που παράγουν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμοστούν τα παρακάτω μέτρα:

@ Κατεδάφιση των βάσεων των κτηρίων καθώς και ενός μικρού κτιρίου που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Πλήρωση του φρεατίου που υπάρχει με φυτόχωμα ώστε να είναι δυνατή η φύτευσή του με δένδρα και θάμνους, που έχουν ήδη καλύψει την περιοχή σε μεγάλη έκταση.

@ Το τμήμα του οικοπέδου που εντοπίστηκαν οι 10.000 τόνοι μπαζών με υπολείμματα αμιάντου είτε επιφανειακά είτε σε μικρό βάθος μέσα σε μπάζα,

θα επιστρωθεί με φυτόχωμα και θα φυτευτεί και αυτό.

@ Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης των φυτών, με αυτόματο σύστημα κατά την διάρκεια των θερινών μηνών για τα πρώτα τρία χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και για τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

* Μετρήσεις ινών αμιάντου στον αέρα κατά τους θερινούς μήνες εντός του ακινήτου και αν χρειαστεί και περιμετρικά αυτού.

* Ελεγχος της περιοχής των αποθέσεων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι βροχοπτώσεις δεν έχουν προκαλέσει διάβρωση της επιχωμάτωσης και ότι τα φυτά συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Προκειμένου να αποτραπεί κάθε μελλοντική παρέμβαση, οι συγκεκριμένες περιοχές, των θαμμένων αποθέσεων και μπάζων θα περιφραχθούν ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτές.

Φορείς του έργου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η Κτηµατική ΑΚΕ (Κ. Αντζουλάτος), συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι θα καταβάλλουν και τις δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες εξυγίανσης του χώρου θα πρέπει να εκκινήσουν το αργότερο εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης, δηλαδή στα τέλη Μαΐου του 2026, με συνολικό χρονικό διάστημα υλοποίησης των εργασιών τους 18 μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση και της Β΄ φάσης των εργασιών εξυγίανσης, θα υπάρξει διαχωρισμός του ακινήτου σε τρεις κατηγορίες χρήσεων.

@ Μία πράσινη περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 45.000 τ.μ.), η οποία θα είναι τελείως καθαρή και ασφαλής από αμίαντο και θα είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε χρήση.

@ Μία πορτοκαλί περιοχή περίπου 57.000 τμ η οποία θα είναι μεν ασφαλής από τον αμίαντο αλλά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να προηγηθούν εργασίες καθαρισμού αμιάντου.

@ Μία κόκκινη περιοχή περίπου 37.000 τ.μ. η οποία θα είναι ασφαλής, αλλά λόγω του ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες θαμμένου αμιάντου και αμίαντος σε μπάζα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ για οποιαδήποτε χρήση και θα παραμένει περιφραγμένη.

