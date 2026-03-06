Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι εργασίες για την ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου στον πεζόδρομο της Κανάρη , καθώς έπεσε άσφαλτος στο ξεκίνημα της οδού που είναι η πλατεία Πίνδου.
Σύντομα θα τελειώσουν και οι εργασίες πεζοδρόμησης και στο υπόλοιπο κομμάτι της Πλατείας Πίνδου και έτσι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο πεζοδρόμος αφήνοντας πίσω το διάστημα των προβλημάτων σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, όπου καθημερινά περνούσαν χιλιάδες πολίτες.
