Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το τρένο – Στο τραπέζι η τελική πρόταση για τη γραμμή και το λιμάνι

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των διαδικασιών για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της Δυτικής Ελλάδας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14:00 στα γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε., με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας εγκαινιάζει ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με βασικό αντικείμενο την επεξεργασία της τελικής πρότασης για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από την πόλη, καθώς και τη σύνδεσή της με το λιμάνι της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν οι βάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας, ενώ συζητήθηκαν τα βασικά τεχνικά ζητήματα και έγινε μία πρώτη αποτίμηση των δεδομένων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και χρηματοδοτήσιμης πρότασης. Στόχος είναι η πρόταση να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026.

Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του Δήμου Πατρέων από τη συνεδρίαση, καθώς η δημοτική αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν πλήρη υπογειοποίηση, όπως έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντίθετα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Επιμελητηρίων της περιοχής και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, οι οποίοι είχαν λάβει σχετική πρόσκληση.

Από τη συνάντηση δεν διέρρευσαν πολλές λεπτομέρειες για τα όσα συζητήθηκαν, αλλά έγινε γνωστό ότι εντός ενός μηνός οι φορείς θα καταθέσουν τις επισημάνσεις τους επί του σχεδίου που τους παρουσιάστηκε.

Ζαΐμης: «Συγκρατημένα αισιόδοξος»

Στη σημασία της συνάντησης αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη.

Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό και τη διοίκηση του ΟΣΕ οι επικαιροποιημένες προτάσεις για τη σύνδεση της Πάτρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και ο ευρύτερος εθνικός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός προβλέπει σε πρώτη φάση την έλευση του τρένου έως το Ρίο με διασφαλισμένους εθνικούς πόρους, ενώ σε επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου και την υπογειοποίηση για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με τερματικό σταθμό στην Πειραϊκή Πατραϊκή.

Ο κ. Ζαΐμης χαρακτήρισε τη συνάντηση «μαραθώνια» και τόνισε ότι υπήρξε ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι κοινός στόχος παραμένει η άφιξη του τρένου στην Πάτρα.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Όταν η βούληση της κοινωνίας συνδυάζεται με την αυτοδιοίκηση και τις παραγωγικές δυνάμεις, η Πολιτεία οφείλει να προσαρμοστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, το έργο δεν είναι ακατόρθωτο.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς οι εργασίες της Ομάδας θα καθορίσουν την τελική μορφή της πρότασης, σε μια προσπάθεια να μπει οριστικά τέλος σε ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες για την πόλη της Πάτρας.

