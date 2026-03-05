Πάτρα: Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΠΔΕ για υποψήφιους αναδόχους γονείς

Την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους αναδόχους γονείς ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία όσων επιθυμούν να προσφέρουν φροντίδα και στήριξη σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

05 Μαρ. 2026
Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους αναδόχους γονείς που υλοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα.

Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 30 ωρών και πραγματοποιήθηκε με δια ζώσης συναντήσεις στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα). Οι εκπαιδευτικές δράσεις αναπτύχθηκαν σε πέντε συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 11 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ουσιαστική εκπαίδευση και προετοιμασία των υποψήφιων αναδόχων γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον απαιτητικό γονεϊκό ρόλο και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά που θα φιλοξενήσουν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκαν θεματικές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των παιδιών, τις προσδοκίες και τις ευθύνες των υποψήφιων αναδόχων γονέων, την κατανόηση του γονεϊκού ρόλου, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την παραμέληση, την εγκατάλειψη και τον αποχωρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και στη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ παιδιού, αναδόχων γονέων και της οικογένειας προέλευσης.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα τόνισε: «Η αναδοχή αποτελεί πράξη ευθύνης και προσφοράς. Με το πρόγραμμα αυτό στηρίζουμε έμπρακτα τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, παρέχοντάς τους γνώση και υποστήριξη».

