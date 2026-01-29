Πάτρα: Ομάδα κουκουλοφόρων ξυλοκόπησε τρεις 19χρονους στη Γεροκωστοπούλου – Καταγγελία στην αστυνομία

Καταγγελία για επίθεση από ομάδα αγνώστων κατέθεσαν τρεις 19χρονοι στην Πάτρα, αναφέροντας ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης δέχθηκαν ξυλοδαρμό στη Γεροκωστοπούλου από περίπου οκτώ άτομα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην αστυνομία, οι δράστες ήταν κυρίως ντυμένοι με μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, γεγονός που δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους. Οι τρεις νεαροί ανέφεραν ότι η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Η αστυνομία διερευνά την καταγγελία και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναζητούνται τυχόν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

