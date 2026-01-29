Πάτρα: Ομάδα κουκουλοφόρων ξυλοκόπησε τρεις 19χρονους στη Γεροκωστοπούλου – Καταγγελία στην αστυνομία
Επεισόδιο με καταγγελία για ομαδική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα. Τρεις 19χρονοι υποστήριξαν ότι δέχθηκαν ξυλοδαρμό από ομάδα αγνώστων, με την αστυνομία να διερευνά την υπόθεση.
Καταγγελία για επίθεση από ομάδα αγνώστων κατέθεσαν τρεις 19χρονοι στην Πάτρα, αναφέροντας ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης δέχθηκαν ξυλοδαρμό στη Γεροκωστοπούλου από περίπου οκτώ άτομα.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην αστυνομία, οι δράστες ήταν κυρίως ντυμένοι με μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, γεγονός που δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους. Οι τρεις νεαροί ανέφεραν ότι η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
Η αστυνομία διερευνά την καταγγελία και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναζητούνται τυχόν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News