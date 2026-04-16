Πάτρα: Ομιλία για την υγεία του εγκεφάλου στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών

Εκδήλωση με επίκεντρο την υγεία του εγκεφάλου προγραμματίζεται στην Πάτρα τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών, στην οδό Όθωνος Αμαλίας 74.

Η ομιλία έχει τίτλο «Φροντίδα της Υγείας του εγκεφάλου: Μια πρόκληση των καιρών μας» και αναμένεται να φωτίσει μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ανάγκη ουσιαστικής φροντίδας του εγκεφάλου σε μια εποχή αυξημένων απαιτήσεων και πιέσεων.

Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος, καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Υγείας του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ακαδημαϊκή παρουσία και στο Technical University of Munich και στο Trinity College Dublin.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια παρουσίας, συνεχίζοντας τη διαδρομή του με πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Το θέμα της ομιλίας αγγίζει ένα πεδίο που απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα αλλά και την κοινωνία συνολικά, καθώς η υγεία του εγκεφάλου συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την ψυχική ισορροπία και τη συνολική λειτουργικότητα του ανθρώπου σε κάθε ηλικία.

Την πρόσκληση για τη βραδιά απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σύγχρονο αποτύπωμα.

