Πάτρα: Ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών με θέμα «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς»

Σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό και ανθρώπινο περιεχόμενο προσκαλεί το κοινό ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών, στο πλαίσιο των δράσεών του για τα 95 χρόνια παρουσίας και προσφοράς.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στην έδρα του Συλλόγου, στην οδό Όθωνος Αμαλίας 74, στην Πάτρα.

Θέμα της εκδήλωσης είναι το «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς», με την εκδήλωση να στρέφει το βλέμμα σε μια μορφή βαθιά δεμένη με την οικογένεια, τη μνήμη, τη φροντίδα και τη διαχρονική συναισθηματική συνοχή του σπιτιού.

Εισηγήτρια θα είναι η Γεωργία Κατσιροπούλου – Πήττα, νομικός, η οποία αναμένεται να αναπτύξει το θέμα φωτίζοντας τις πολλές και διαφορετικές όψεις της παρουσίας της γιαγιάς στη ζωή των ανθρώπων.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά με κοινωνικό, συναισθηματικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον.

Την εκδήλωση υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



