Πάτρα: Ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών με θέμα «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς»

Εκδήλωση με επίκεντρο τη μορφή και τον ρόλο της γιαγιάς στην οικογένεια και στη ζωή διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών στην Πάτρα. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η νομικός Γεωργία Κατσιροπούλου – Πήττα.

Πάτρα: Ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών με θέμα «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς»
26 Μαρ. 2026 13:03
Pelop News

Σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό και ανθρώπινο περιεχόμενο προσκαλεί το κοινό ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών, στο πλαίσιο των δράσεών του για τα 95 χρόνια παρουσίας και προσφοράς.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στην έδρα του Συλλόγου, στην οδό Όθωνος Αμαλίας 74, στην Πάτρα.

Θέμα της εκδήλωσης είναι το «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς», με την εκδήλωση να στρέφει το βλέμμα σε μια μορφή βαθιά δεμένη με την οικογένεια, τη μνήμη, τη φροντίδα και τη διαχρονική συναισθηματική συνοχή του σπιτιού.

Πάτρα: Ομιλία στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών με θέμα «Γιαγιά, η Μάνα της Καρδιάς»

Εισηγήτρια θα είναι η Γεωργία Κατσιροπούλου – Πήττα, νομικός, η οποία αναμένεται να αναπτύξει το θέμα φωτίζοντας τις πολλές και διαφορετικές όψεις της παρουσίας της γιαγιάς στη ζωή των ανθρώπων.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά με κοινωνικό, συναισθηματικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον.

Την εκδήλωση υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών.

