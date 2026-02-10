Πάτρα: Ομόφωνα ένοχος ο 32χρονος οδηγός για το θανατηφόρο στην Αρέθα, τέσσερα χρόνια εκτός φυλακής

Εντονη φόρτιση στην κατάμεστη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών. Δυσανάλογα μικρή η ποινή κατά την οικογένεια των θυμάτων.

10 Φεβ. 2026 11:00
Ποινή φυλάκισης 4 ετών κατά συγχώνευση επέβαλε η έδρα του Πρωτοδικείου Πατρών στον 32χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αρέθα το 2024, όμως ο καταδικασθείς δεν οδηγείται στη φυλακή, καθώς η έφεση που άσκησε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η απόφαση αυτή, αν και ομόφωνα καταδικαστική, άφησε πίσω της μια βαριά αίσθηση ανικανοποίητου στις οικογένειες των θυμάτων και έντονη φόρτιση στην κατάμεστη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών.

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια στη συμβολή της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών με την Αρέθα. Δύο φίλοι, ο 19χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος, επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πέρασαν τη διασταύρωση με πράσινο σηματοδότη. Την ίδια στιγμή, ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρισκόταν σταματημένος στο αντίθετο ρεύμα, ξεκίνησε για να στρίψει αριστερά, με αποτέλεσμα η μηχανή να πέσει πάνω του. Τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν ακαριαία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είχε καταγράψει τη σύγκρουση. Οταν τα πλάνα άρχισαν να παίζουν στην οθόνη, η αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή. Ακούγονταν μόνο αναφιλητά και λυγμοί από συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Το βίντεο έδειχνε ξεκάθαρα τη μοτοσικλέτα να περνά τη διασταύρωση με πράσινο φανάρι. Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, δεν γύρισε να κοιτάξει. Επέμεινε ότι είχε δει το φανάρι του «πράσινο» σε προγενέστερο χρόνο, επιλογή που σχολιάστηκε έντονα από τις οικογένειες των παιδιών.

Ο πόνος της μάνας

Συγκλονιστική ήταν η παρουσία και η κατάθεση της μητέρας του 19χρονου Γιάννη, Σόνιας Διονυσοπούλου. Με φωνή που λύγιζε, μίλησε για την απώλεια του παιδιού της, αλλά και για τη στάση του κατηγορούμενου μετά το δυστύχημα.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η κατάθεση του πατέρα θύματος, ο οποίος τόνισε ότι στα δύο χρόνια που πέρασαν από την τραγωδία δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από την πλευρά του κατηγορούμενου ή της οικογένειάς του. «Κανένας δεν μας αναζήτησε. Κανένας δεν μίλησε μαζί μας» ανέφερε λιτά, αλλά με εμφανή ένταση.

Επιμένει ο οδηγός ότι δεν έκανε λάθος

Στην απολογία του, ο 32χρονος κατηγορούμενος εξέφρασε τη λύπη του για το δυστύχημα, λέγοντας ότι το γεγονός έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή του και την οικογένειά του. Υποστήριξε ότι ήταν σταματημένος στο φανάρι, είδε πράσινο και επιχείρησε την αριστερή στροφή, επιμένοντας πως δεν έχει περάσει ποτέ στη ζωή του με κόκκινο σηματοδότη. «Καταλαβαίνω την οργή των οικογενειών» είπε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα δευτερόλεπτα.

Η μητέρα του δήλωσε συντετριμμένη, λέγοντας ότι δεν κατάφεραν να ζητήσουν συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, παρότι, όπως είπε, σέβονται και συμμερίζονται τον πόνο τους. Τόνισε ότι ρώτησε πολλές φορές τον γιο της, τι συνέβη και εκείνος της επαναλάμβανε πως δεν παραβίασε το κόκκινο φανάρι. Ο πατέρας του κατηγορούμενου ανέφερε ότι η οικογένεια δεχόταν απειλές ακόμη και μέσω κοινωνικών δικτύων, γεγονός που τους οδήγησε να φύγουν από την Πάτρα και να μετακομίσουν στην Αθήνα.

Θεοχάρης Γρηγορίου, Γιάννης Αποστολόπουλος, Γιώργος Κουκούλης

Οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων σχολίασαν την ετυμηγορία. Ο δικηγόρος Θεοχάρης Γρηγορίου σημείωσε ότι καμία ποινή για ανθρωποκτονία εξ αμελείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπογραμμίζοντας ότι οι απώλειες δύο νέων ανθρώπων δεν αναπληρώνονται ποτέ. Ο Γιάννης Αποστολόπουλος χαρακτήρισε την ποινή δυσανάλογα μικρή, ιδίως από τη στιγμή που το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις και για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Ο Γιώργος Κουκούλης τόνισε ότι ο αγώνας των οικογενειών θα συνεχιστεί, καθώς η απόδοση ευθυνών είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο πόνο.

Σόνια Διονυσοπούλου

Η Σόνια Διονυσοπούλου, μιλώντας μετά το τέλος της διαδικασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται δικαιωμένη. «Θέλω να τον δω να περνάει τις φυλακές. Τώρα είναι πάλι ελεύθερος» είπε. Και περιέγραψε με λίγα λόγια τη στιγμή της προβολής του βίντεο: «Οπως όλοι οι γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν. Και εκείνος δεν γύρισε καν να κοιτάξει».

