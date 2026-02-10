Πάτρα: Ομόφωνα ένοχος ο 32χρονος οδηγός για το θανατηφόρο στην Αρέθα, τέσσερα χρόνια εκτός φυλακής
Εντονη φόρτιση στην κατάμεστη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών. Δυσανάλογα μικρή η ποινή κατά την οικογένεια των θυμάτων.
Ποινή φυλάκισης 4 ετών κατά συγχώνευση επέβαλε η έδρα του Πρωτοδικείου Πατρών στον 32χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αρέθα το 2024, όμως ο καταδικασθείς δεν οδηγείται στη φυλακή, καθώς η έφεση που άσκησε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η απόφαση αυτή, αν και ομόφωνα καταδικαστική, άφησε πίσω της μια βαριά αίσθηση ανικανοποίητου στις οικογένειες των θυμάτων και έντονη φόρτιση στην κατάμεστη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών.
