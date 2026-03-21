Πάτρα: Ορκωμοσία νέας εποχής με στρατηγική σημασία – Το ΚΕΤχ είναι πλέον ΚΕΝ

Μία εικόνα που είχε να εμφανιστεί εδώ και 15 χρόνια αντίκρισαν χθες όσοι βρέθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Πάτρας. Η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της Α΄ΕΣΟΟ 2026 πραγματοποιήθηκε παρουσία εξαιρετικά μεγάλου αριθμού πολιτών, συγγενών, φίλων των οπλιτών, των πολιτικών, θρησκευτικών, στρατιωτικών και τοπικών αρχών, καθώς και των στελεχών της Φρουράς Πατρών.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο χώρος γέμισε κόσμο, στρατιωτικά παραγγέλματα, φωνές, συγκίνηση και κίνηση. Ο προαύλιος χώρος του στρατοπέδου πλημμύρισε από οικογένειες που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της χώρας για να παραστούν στην τελετή, μετατρέποντας την ορκωμοσία σε ένα μαζικό γεγονός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, εξελίχθηκε σε μία πραγματική γιορτή. Οι νεοσύλλεκτοι ορκίστηκαν μπροστά στους δικούς τους ανθρώπους, σε ένα περιβάλλον φορτισμένο συναισθηματικά, με εμφανή τη συγκίνηση, αλλά και την υπερηφάνεια. Παράλληλα, η μαζική προσέλευση ανέδειξε τη σημασία της ημέρας όχι μόνο για τον Στρατό, αλλά και για την ίδια την τοπική κοινωνία. Πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ορκωμοσία δεν είχε τον χαρακτήρα μίας απλής στρατιωτικής διαδικασίας, αλλά αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη ότι το στρατόπεδο ξαναβρίσκει τον ρόλο του. Η εικόνα του γεμάτου ΚΕΝ θεωρήθηκε από αρκετούς ως η πιο ηχηρή απάντηση σε όσους, τα προηγούμενα χρόνια, αμφισβητούσαν το μέλλον του. Η αυξημένη κίνηση στην ευρύτερη περιοχή, τα γεμάτα καταστήματα και η παρουσία επισκεπτών από άλλες πόλεις επιβεβαίωσαν ότι τέτοιου είδους γεγονότα έχουν και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Πάτρας, ενισχύοντας την τοπική δραστηριότητα και επαναφέροντας έναν γνώριμο παλμό ζωής. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στο γεγονός ότι η χθεσινή εικόνα δεν είχε εμφανιστεί εδώ και χρόνια. Πολλοί έκαναν λόγο για μία ημέρα-σταθμό, που σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας περιόδου για το ΚΕΝ και για τη σχέση του με την πόλη.

«ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ»

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Αχαΐας, Σωτήρης Γαλάνης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική.

Οπως ανέφερε, πρόκειται για μία ιστορική στιγμή τόσο για το στρατόπεδο όσο και για την Πάτρα, επισημαίνοντας ότι η εικόνα με τον πολύ κόσμο αποδεικνύει πως ο χώρος αποκτά ξανά ζωή. Τόνισε ότι έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης από τη διοίκηση και ότι πλέον είναι ορατή μία «καινούργια ζωή» στο ΚΕΝ. Τόνισε την ιστορικότητα του στρατοπέδου, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η αλλαγή αυτή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, σημειώνοντας πως η νέα εικόνα του ΚΕΝ κάνει όλους «πιο χαρούμενους και πιο αισιόδοξους για το μέλλον».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΓΚΑΣ: «ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΤΧ Απόστολος Κόγκας, χαρακτηρίζει την επιστροφή της βασικής εκπαίδευσης ως ιστορική δικαίωση για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

«Η ορκωμοσία αυτή δεν είναι μία απλή τελετή. Είναι η απόλυτη δικαίωση ενός αγώνα 15 ετών του Σωματείου μας. Για χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε ότι η Πάτρα μπορεί και πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση. Σήμερα αυτό αποδεικνύεται στην πράξη».

Οπως τονίζει, η επιμονή του Σωματείου και οι συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έφεραν αποτέλεσμα, σε μία περίοδο που άλλες πόλεις, όπως η Τρίπολη και η Αρτα, έχασαν αντίστοιχες δομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Κόγκας στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει ήδη η παρουσία των νεοσυλλέκτων στην πόλη.

«Η βασική εκπαίδευση δεν αναβαθμίζει μόνο το στρατόπεδο. Αναβαθμίζει τη γειτονιά και ολόκληρη την πόλη. Τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα, η τοπική αγορά έχουν ήδη πάρει ανάσα. Σήμερα οι γονείς 300 παιδιών ήρθαν από το νομό Δράμας στην Πάτρα για την ορκωμοσία, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία».

«Δεν περισσεύει ούτε τετραγωνικό»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου εντός του στρατοπέδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΤΧ είναι κατηγορηματικός.

«Η απόφαση για το Αστυνομικό Μέγαρο είχε ληφθεί σε άλλα δεδομένα. Σήμερα το ΚΕΤΧ λειτουργεί ως κέντρο βασικής εκπαίδευσης και ως Ταξιαρχία. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί δραματικά και ο χώρος δεν επαρκεί».

Οπως εξηγεί, η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων απαιτεί τη χρήση όλων των διαθέσιμων υποδομών, χωρίς περιθώρια συνύπαρξης.

«Δεν περισσεύει ούτε τετραγωνικό. Η βασική εκπαίδευση χρειάζεται το γήπεδο, τον περιβάλλοντα χώρο, πλήρη λειτουργική ελευθερία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Για την ΕΛΑΣ μπορεί να βρεθεί άλλος χώρος. Πρόκειται για θέμα καθαρής πολιτικής βούλησης».

