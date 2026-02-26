Πάτρα: Όσο η πόλη γλεντούσε, εκείνος έκλεβε μηχανή στο κέντρο – Καρέ καρέ η δράση ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή που το Πατρινό Καρναβάλι βρισκόταν στο αποκορύφωμά του και χιλιάδες πολίτες διασκέδαζαν στους δρόμους της Πάτρας, ένας άνδρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τον συνωστισμό για να κλέψει μηχανή από το κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίας Σοφίας, όπου, σύμφωνα με βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο δράστης κινείται πεζός φορώντας κράνος, πλησιάζει το δίκυκλο και με γρήγορες κινήσεις σπάει το τιμόνι, καταφέρνοντας να το αποσπάσει.

Η κίνησή του ήταν αστραπιαία και, όπως φαίνεται, δεν έγινε άμεσα αντιληπτός, καθώς οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι ήταν απορροφημένοι από τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τους χορούς που πραγματοποιούνταν στην περιοχή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παραμένουν άγνωστα, καθώς φορούσε κράνος κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει ότι ακόμη και σε ημέρες γιορτής και μαζικής διασκέδασης, δεν απουσιάζουν τα φαινόμενα εγκληματικότητας, ενισχύοντας τη συζήτηση για αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ασφάλειας κατά τη διάρκεια μεγάλων δημόσιων εκδηλώσεων.





