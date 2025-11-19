Πάτρα: Ουρές αυτοκινήτων από Οβρύα μέχρι Ταραμπούρα

Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία οχημάτων από Οβρύα μέχρι Ταραμπούρα, στην Πάτρα.

Πάτρα: Ουρές αυτοκινήτων από Οβρύα μέχρι Ταραμπούρα
19 Νοέ. 2025 9:36
Pelop News

Με ολύμπια υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οδηγοί που κινούνται στον οδικό άξονα της Πατρών – Τριπόλεως και συγκεκριμένα στο τμήμα από Οβρύα μέχρι Ταραμπούρα, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων από το πρωί της Τετάρτης 19/11/2025, διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, καθώς όπως ενημέρωσε το pelop.gr η Αστυνομία, στην Ανω Οβρυά έχει τοποθετηθεί φανάρι ανάσχεσης της κυκλοφορίας, η οποία διεξάγεται εναλλάξ.

 

 

