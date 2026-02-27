Πάτρα: Παύση στην αποκομιδή λόγω απεργίας – Τι ισχύει για μπλε και πράσινους κάδους
Σε ενημέρωση προς τους δημότες προχώρησε ο Δήμος Πατρέων, καθώς λόγω της πανελλαδικής απεργίας της 28ης Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων. Η υπηρεσία επανεκκινεί την Κυριακή 1η Μαρτίου.
Ο Δήμος Πατρέων, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην αυριανή (28 Φλεβάρη) πανελλαδική απεργία, για την συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, ενημερώνει τους δημότες, ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Κυριακής 1η Μάρτη.
Ο Δήμος καλεί τους πολίτες όσο είναι δυνατόν να μην κατεβάζουν απορρίμματα στους κάδους, σήμερα Παρασκευή 27 Φλεβάρη και αύριο Σάββατο 28 Φλεβάρη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News