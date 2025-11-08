Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς… χαρά – Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα – Αυτοψία της «Π»

Σπασμένα παιχνίδια, σκουριασμένα σίδερα και φόβος αντί για γέλια, σε γειτονιές της Πάτρας – Σε απαξίωση οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις

Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς... χαρά - Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα - Αυτοψία της «Π» Οι κούνιες παραμένουν εδώ και πολλούς μήνες ξεχαρβαλωμένες στην πλατεία ΚΑΠΗ Προσφυγικών
08 Νοέ. 2025 10:36
Pelop News

Σε κάθε γειτονιά, η παιδική χαρά είναι -ή θα έπρεπε να είναι- παραδοσιακά, καταφύγιο χαράς, ασφάλειας και παιχνιδιού. Ομως στην Πάτρα, ολοένα και περισσότερες παιδικές χαρές παρουσιάζουν εικόνες εγκατάλειψης, φθοράς και κινδύνου. Οι γονείς ανησυχούν, τα παιδιά περιορίζονται, και οι πλατείες μετατρέπονται σε σκηνικά μιας αθέατης παραίτησης.

Περπατώντας σε πολλές συνοικίες της πόλης – από το Ζαβλάνι μέχρι τα Προσφυγικά και τα Ζαρουχλέικα, από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι την Αγυιά και την Αρόη, η εικόνα είναι επαναλαμβανόμενη. Σπασμένες κούνιες, σκουριασμένα σίδερα, φθαρμένα παγκάκια, πλαστικά κομμάτια που λείπουν από τις τσουλήθρες, φθορές που καθιστούν επικίνδυνο το παιχνίδι. Σε άλλες περιπτώσεις, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο: βίδες που προεξέχουν, σπασμένα ξύλινα δοκάρια, ακόμα και όργανα που έχουν απενεργοποιηθεί πρόχειρα με ταινίες ή σχοινιά.

Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς... χαρά - Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα - Αυτοψία της «Π»

Επικίνδυνη εγκατάσταση στην πλατεία Παπανδρέου, εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά

«Δεν ξέρεις πού να αφήσεις το παιδί σου να παίξει χωρίς φόβο» λέει η Σοφία Παπαγεωργίου, στην πλατεία Χατζή.
Η εικόνα απαξίωσης είναι έντονη: Από τη μία, τα υλικά έχουν παλιώσει, χωρίς να υπάρχει επαρκής συντήρηση ή αντικατάσταση. Από την άλλη, οι βανδαλισμοί, η αδιαφορία και η έλλειψη φύλαξης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Σε ορισμένες παιδικές χαρές μπορεί κανείς να δει γκράφιτι πάνω στα παιχνίδια, διαλυμένα παγκάκια, ακόμη και σκουπίδια που μαρτυρούν την προβληματική χρήση του χώρου.

Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς... χαρά - Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα - Αυτοψία της «Π»

Παρατημένες υποδομές, πραγματικές παγίδες για τα παιδιά, στις πλατείες της Πάτρας

Οι προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφείς: κάθε παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας, υλικά φιλικά προς τα παιδιά, επιφάνειες που απορροφούν κραδασμούς και ασφαλείς κατασκευές χωρίς αιχμηρά σημεία ή χαλαρά μέρη. Ωστόσο, στην Πάτρα, πολλές παιδικές χαρές λειτουργούν χωρίς επαναπιστοποίηση, ενώ άλλες έχουν τεθεί «εκτός λειτουργίας» μόνο στα χαρτιά.

Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς... χαρά - Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα - Αυτοψία της «Π»

Έτοιμη ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, η κούνια ΑμεΑ στην πλατεία Χατζή

Είναι αυτονόητο, ότι μια σπασμένη κούνια μπορεί να γίνει παγίδα για ένα πόδι, μια σκουριασμένη τσουλήθρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ένα πεσμένο κάγκελο να ανοίξει δρόμο προς τον δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Ποιος θα προλάβει τέτοιο ενδεχόμενο;

* Η “Π” ζήτησε τη θέση του Δήμου επί του ζητήματος, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά
13:48 Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας
13:36 Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες
13:24 Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά
13:12 Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού
13:00 Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»
13:00 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία
12:48 Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
12:36 Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
12:24 «Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown
12:12 Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους
12:00 Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση
11:59 Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Νέος γύρος κακοκαιρίας από αύριο, ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα
11:48 Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή
11:40 Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα
11:24 Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα
11:18 Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
11:15 Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ