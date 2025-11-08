Πάτρα: Παιδικές χαρές χωρίς... χαρά - Κούνιες σπασμένες και όργανα επικίνδυνα για ατύχημα - Αυτοψία της «Π»

Σε κάθε γειτονιά, η παιδική χαρά είναι -ή θα έπρεπε να είναι- παραδοσιακά, καταφύγιο χαράς, ασφάλειας και παιχνιδιού. Ομως στην Πάτρα, ολοένα και περισσότερες παιδικές χαρές παρουσιάζουν εικόνες εγκατάλειψης, φθοράς και κινδύνου. Οι γονείς ανησυχούν, τα παιδιά περιορίζονται, και οι πλατείες μετατρέπονται σε σκηνικά μιας αθέατης παραίτησης.

Περπατώντας σε πολλές συνοικίες της πόλης – από το Ζαβλάνι μέχρι τα Προσφυγικά και τα Ζαρουχλέικα, από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι την Αγυιά και την Αρόη, η εικόνα είναι επαναλαμβανόμενη. Σπασμένες κούνιες, σκουριασμένα σίδερα, φθαρμένα παγκάκια, πλαστικά κομμάτια που λείπουν από τις τσουλήθρες, φθορές που καθιστούν επικίνδυνο το παιχνίδι. Σε άλλες περιπτώσεις, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο: βίδες που προεξέχουν, σπασμένα ξύλινα δοκάρια, ακόμα και όργανα που έχουν απενεργοποιηθεί πρόχειρα με ταινίες ή σχοινιά.

«Δεν ξέρεις πού να αφήσεις το παιδί σου να παίξει χωρίς φόβο» λέει η Σοφία Παπαγεωργίου, στην πλατεία Χατζή.

Η εικόνα απαξίωσης είναι έντονη: Από τη μία, τα υλικά έχουν παλιώσει, χωρίς να υπάρχει επαρκής συντήρηση ή αντικατάσταση. Από την άλλη, οι βανδαλισμοί, η αδιαφορία και η έλλειψη φύλαξης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Σε ορισμένες παιδικές χαρές μπορεί κανείς να δει γκράφιτι πάνω στα παιχνίδια, διαλυμένα παγκάκια, ακόμη και σκουπίδια που μαρτυρούν την προβληματική χρήση του χώρου.

Οι προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφείς: κάθε παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας, υλικά φιλικά προς τα παιδιά, επιφάνειες που απορροφούν κραδασμούς και ασφαλείς κατασκευές χωρίς αιχμηρά σημεία ή χαλαρά μέρη. Ωστόσο, στην Πάτρα, πολλές παιδικές χαρές λειτουργούν χωρίς επαναπιστοποίηση, ενώ άλλες έχουν τεθεί «εκτός λειτουργίας» μόνο στα χαρτιά.

Είναι αυτονόητο, ότι μια σπασμένη κούνια μπορεί να γίνει παγίδα για ένα πόδι, μια σκουριασμένη τσουλήθρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ένα πεσμένο κάγκελο να ανοίξει δρόμο προς τον δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Ποιος θα προλάβει τέτοιο ενδεχόμενο;

* Η “Π” ζήτησε τη θέση του Δήμου επί του ζητήματος, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

