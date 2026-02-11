Πάτρα – Παιδοψυχιατρική Κλινική Καραμανδανείου: Στα πρόθυρα παραίτησης η ιατρική ομάδα

Στα πρόθυρα ομαδικής παραίτησης βρίσκεται η ιατρική ομάδα που υπηρετεί στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Καραμανδανείου. Πέραν της υποστελέχωσης που αποτελεί πρόβλημα από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της, η απομονωμένη λειτουργία της εκτός ενός γενικού παιδιατρικού νοσοκομείου δημιουργεί συνθήκες επισφαλούς λειτουργίας.

Το θέμα το έχει αναδείξει και στο παρελθόν η «Π», καταγράφοντας τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του προσωπικού. Με αφορμή το προχθεσινό ρεπορτάζ της «Π» που αφορούσε τις ενστάσεις για τη λειτουργία Ψυχιατρικής Κλινικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, στο Νοσημάτων Θώρακος η ιατρική ομάδα της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής σε επικοινωνία μαζί μας, εξέφρασε την πλήρη ταύτιση και στήριξή της στον καθηγητή και διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ Πάνο Αλεξόπουλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αλεξόπουλος μας είχε δηλώσει ότι η Ψυχιατρική Λλινική πρέπει να λειτουργεί εντός του γενικού νοσοκομείου εξηγώντας τους ιατρικούς λόγους και υπογραμμίζοντας πως δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί νέα Σπιναλόνγκα.

«Η θεραπεία των ψυχιατρικών ασθενών, και εν προκειμένω των παιδιών που περιθάλπουμε εμείς, πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο ενός γενικού νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χρειάζονται την ιατρική υποστήριξη σχεδόν όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα είμαστε αναγκασμένες να κάνουμε διαρκώς διακομιδές στο Καραμανδάνειο και επειδή νοσηλεύουμε και παιδιά άνω των 16 ετών, και στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση που επικρατεί» μας περιγράφουν οι γιατροί της Κλινικής.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της (Ιούνιος 2021) η Κλινική παραμένει υποστελεχωμένη με μία μόνο οργανική θέση και μετακινούμενους γιατρούς από άλλες υγειονομικές μονάδες. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους ειδικευόμενους επικρατεί ένα ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο τους απομακρύνει από την Παιδοψυχιατρική Κλινική. Κι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ειδικότητα δίνεται από την Ψυχιατρική του ΠΓΝΠ, όπου όμως δεν λειτουργεί παιδοψυχιατρικό τμήμα. Μάλιστα δύο ειδικευόμενοι που είχαν πάει στη Παιδοψυχιατρική Κλινική παραιτήθηκαν λόγω της κατάστασης που επικρατεί.

«Ετσι έχουμε απομείνει τρεις γιατροί. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι επισφαλείς και εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, θα αναγκαστούμε να παραιτηθούμε. Η εργασία μας μας αρέσει, όπως και ο χώρος όπου στεγάζεται η Κλινική μας (παλαιό Καραμανδάνειο) είναι εξαιρετικός. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει η θέα ή οι άριστες συνθήκες. Προέχει η ολοκληρωμένη φροντίδα των παιδιών. Κι αυτή δεν μπορούν να την έχουν μακριά από το γενικό παιδιατρικό νοσοκομείο» μας τόνισαν.

Η ΕΙΝΑ

Εν τω μεταξύ, η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) έχει αναρτήσει πανό έξω από την κλινική, ζητώντας τη μεταφορά της εντός του Καραμανδανείου.

Σε ανακοίνωσε δε που υπογράφει η παράταξη της ΔΗΠΑΚ (Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών) της ΕΙΝΑ αναφέρει ότι «η Παιδοψυχιατρική Κλινική λειτουργεί χωρίς ΦΕΚ με μία οργανική θέση παιδοψυχιάτρου στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μαζί με μία μετακινούμενη παιδοψυχίατρο από το ΠΓΝΠ και μία επικουρική ιατρό» και ζητά «τη μεταστέγαση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής εντός νοσοκομειακού χώρου με παρεχόμενες παιδιατρικές υπηρεσίες, όπως έχει αποφανθεί και το επιστημονικό συμβούλιο της 6ης ΥΠΕ. Να δημιουργηθεί οργανόγραμμα με ενίσχυση με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις οξυμμένες ανάγκες του πληθυσμού».

Για όλα αυτά, ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επισκεπτόμενος την Κλινική πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, είχε υποσχεθεί επίλυση στο πλαίσιο της μεταφοράς της αρμοδιότητας λειτουργίας των ψυχικών δομών στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



