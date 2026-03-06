Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών

Ενα σημαντικό έργο που φιλοδοξεί να φέρει τους πολίτες και τους επισκέπτες πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη – Σήμανση και προώθηση πεζοπορικών μονοπατιών και διαδρομών του Παναχαϊκού όρους, εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων».

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου στα γραφεία του Δήμου Πατρέων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας παρέμβασης που αποσκοπεί στη δημιουργία οργανωμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στο βουνό που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 199.957,44 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και διασύνδεση των μονοπατιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία και ανάδειξη 16 πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους 78,188 χιλιομέτρων στο Παναχαϊκό όρος, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση των περιηγητών και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διάνοιξη, διαπλάτυνση και καθαρισμό υφιστάμενων μονοπατιών, αλλά και την πλήρη σήμανσή τους με ειδικές πινακίδες κατεύθυνσης και πληροφόρησης. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Παράλληλα, σε έξι επιλεγμένα σημεία του δικτύου θα δημιουργηθούν χώροι δασικής αναψυχής, οι οποίοι θα διαθέτουν κιόσκια, τραπεζόπαγκους και καθιστικά, προσφέροντας σημεία στάσης και ξεκούρασης στους επισκέπτες. Στα σημεία με μεγάλες κλίσεις θα τοποθετηθούν πέτρινα ή ξύλινα σκαλοπάτια από κορμούς δέντρων, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των πεζοπόρων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια της διαδρομής.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν επίσης την εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης σε κομβικά σημεία, όπου θα παρουσιάζεται αναλυτικός χάρτης του δικτύου των διαδρομών, επιτρέποντας στους επισκέπτες να επιλέγουν τη διαδρομή που ταιριάζει στις δυνατότητές τους.

Οι διαδρομές που πρόκειται να αναδειχθούν καλύπτουν μεγάλο τμήμα του Παναχαϊκού και συνδέουν διαφορετικές περιοχές και φυσικά τοπία του βουνού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διαδρομές Πουρναρόκαστρο – Καταφύγιο, Ρωμανός – Ζάστοβα – Κοκκινόβρυση, Κοκκινόβρυση – Καταφύγιο Ψάρθι, Καταφύγιο – Πρασούδι, Κοκκινόβρυση – Πρασούδι, Ανω Καστρίτσι – Πρασούδι, Πρασούδι – Κορυφή, καθώς και οι διαδρομές Αχάια Κλάους – Πετρωτό, Μοίρα – Δάσος Θάνας – Κορυφή, Πετρωτό – Μοίρα και Μοίρα – Γλαύκος – Βετέικα.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων για την προστασία και ανάδειξη του Παναχαϊκού όρους. Στόχος είναι η δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την οργανωμένη πρόσβαση στο βουνό, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατασκευή του δρόμου Ζάστοβα – Κοκκινόβρυση, που διευκολύνει την πρόσβαση από τη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού, ενώ ο δήμος διεκδικεί τη χρηματοδότηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Δραγώλαινα – Κοκκινόβρυση, ώστε να διασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση και από τη βόρεια πλευρά.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ένα ακόμη έργο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών χώρων δασικής αναψυχής στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη, την τοποθέτηση δύο πύργων παρακολούθησης για την πυροπροστασία της περιοχής, καθώς και την ανακαίνιση του Κέντρου Πληροφόρησης στο Πουρναρόκαστρο με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



