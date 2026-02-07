Πάτρα: Παραδοσιακά δρώμενα και καρναβαλικός παλμός στο κέντρο – Ξεχωριστές εικόνες από τη μεγάλη αποκριάτικη γιορτή ΦΩΤΟ

Τα παραδοσιακά αποκριάτικα δρώμενα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Πατρινού Καρναβαλιού αναστατώνοντας το κέντρο της Πάτρας και πλημμυρίζοντας με εντυπωσιακές φορεσιές, χρώματα, χορούς και έντονη αυθεντική καρναβαλική διάθεση τον πεζόδρομο της Μαιζώνος και τον προαύλειο χώρο του Νέου Δημαρχείου Πατρών το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου.

Η 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων «από την Ελλάδα στο εξωτερικό» που διοργάνωσαν ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο θεσμό που αναμένεται να προσφέρει γόνιμους καρπούς. Η Πάτρα, η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, ήταν πρωταγωνίστρια για μια ακόμη φορά και έγινε σταυροδρόμι της παράδοσης συγκεντρώνοντας καρναβάλια από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με αφετηρία το παλαιό Δημαρχείο Πατρών ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση που ακολουθώντας τον πεζόδρομο της Μαιζώνος και διασχίζοντας την πλατεία Γεωργίου Α΄ εκεί που ξετυλιγόταν η δράση «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» κατέληξε στο Νέο Δημαρχείο Πατρών. Στην παρέλαση συμμετείχαν: Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» Πάτρας, Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πατρέων («Μπούλες Νάουσας» και «Φουστάνες Σκοπέλου»), Σύλλογος Κεφαλλήνων Πάτρας, Σύλλογος Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας «Luceafarul», Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου Πατρών, Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφεύς», Καλλιτεχνικός Σύλλογος Patra st.ART.s CRAFTing, Σύλλογος Ζακυνθινών Εν Πάτραις, Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαβλανίου με το «Γαϊτανάκι» και Σύλλογος Βουλγαρίας «Κούκερι – Kukeri» οι οποίοι αφού εντυπωσίασαν τον κόσμο στον πεζόδρομο, έγιναν δεκτοί από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Εκεί παρουσίασαν ο καθένας τα παραδοσιακά δρώμενά τους.

Εντυπωσιακή η παρουσία των Kukeri, της γνωστής και βραβευμένης ομάδας 30 χορευτές, από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Οι μασκαρεμένοι χορευτές που αναπαριστούν ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμο της Βουλγαρίας αλλά και όλων των Βαλκανίων, με τις εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και κουδούνια, κινούνται ρυθμικά αποδίδοντας έναν τελετουργικό συμβολισμό που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού, την κυριαρχία του καλού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία. Στην παρουσίαση υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά κι έτσι τα μηνύματα και οι ευχές του δρώμενου ένωσαν Βουλγαρία και Ελλάδα.

Ο Σύλλογος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας “Luceafărul”- [Αυγερινός] σε συνεργασία με τον Ρουμανο-Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού της Αθήνας και την Ένωση Ρουμάνων Γυναικών Ελλάδος από την Αθήνα παρουσίασαν το αυθεντικό παραδοσιακό δρώμενο της Ρουμανίας «”Η μαγική πομπή της αγάπης και της άνοιξης – Μπάμπελε, Ντραγκομπέτε και τα πνεύματα της φύσης της Ρουμανίας» του τέλους του χειμώνα – αρχής της άνοιξης, μιας εποχής γεμάτη συμβολικά νοήματα, που σχετίζονται με την αναγέννηση της φύσης, τη μεταμόρφωση και την αγάπη. Μέσα από τις παλιές Ρουμανικές παραδόσεις, γεννήθηκε η άνοιξη της καρδιάς. Την παρουσίαση του δρώμενου έκανε η πρόξενος της Ρουμανίας στην Πάτρα και εκπρόσωπος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας «Luceafărul» που διάβασε και χαιρετισμό της ρουμανικής πρεσβείας στην Ελλάδα για την 1η Αποκριάτικη Συνάντηση Παραδοσιακών Δρώμενων.

Έντονο ήταν το άρωμα αποκριάτικών παραδοσιακών δρώμενων από τα Επτάνησα. Από τη Λευκάδα ήρθε η ιστορική ομάδα των Λευκαδίων. Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφεύς» παρουσίασε τον «Θιακό αλά Φράγκα» και τις «Καντρίλιες», ευρωπαϊκούς αστικούς χορούς (salon dances), που καθιερώθηκαν κατά την Ενετοκρατία και χορεύονται παραδοσιακά από ζευγάρια. Παρουσιάζονταν σε αρχοντικά σπίτια αλλά και στην ύπαιθρο σε μεγάλες χοροεσπερίδες. Χαρακτηρίζονται από πλήθος θεαματικών φιγούρων και εναλλαγών και είναι πλέον μέρος των καρναβαλικών εθίμων. Συνδυάζονται με άλλους ευρωπαϊκούς χορούς, όπως λανσιέδες, βαλς, πόλκα και μαζούρκα. Οι χορευτές από τη Λευκάδα ήταν ντυμένοι με εντυπωσιακά κοστούμια, αντίγραφα φορεσιών από την αναγέννηση.

Οι Ζακυνθινοί της Πάτρας άφησαν το διακριτό ίχνος τους με το Βενετσιάνικο γκρουπ του Συλλόγου που αναβίωσε εικόνες και ήχους του παρελθόντος με αρμονικές κινήσεις και κομψά βαλς μεταφέροντας το κοινό σε σαλόνια μιας άλλης εποχής γεμάτα ρομαντισμό και μεγαλοπρέπεια.

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων Πάτρας παρουσίασε το έθιμο της Κεφαλονιάς «Τα Κοκόρια» με άνδρες ντυμένους με φουστανέλες και μάσκες που χορεύοντας διαγωνίζονται συμβολικά για τη διεκδίκηση της καλύτερης νύφης. Οι μασκαρεμένοι φορούσαν λευκές φουστανέλες και χάρτινη ψηλή περικεφαλαία σε σχήμα κοκόρου, ενώ στο στήθος κρεμούσαν πλήθος κοσμημάτων, που τόνιζαν τη γιορτινή και σατιρική διάθεση του εθίμου. Παρουσίασαν τρεις χαρακτηριστικούς χορούς τους: Βλαχοπούλες, Διβαράτικο και Μπάλο.

Ο καλλιτεχνικός σύλλογος Patra start’s crafting συμμετείχε με ταραντέλες, ένας χορό παλιό που λένε πως θεράπευε το σώμα και την ψυχή από το δηλητήριο της λύπης και του φόβου. Η ταραντούλα — μικρή, σιωπηλή, σχεδόν αόρατη αράχνη — άφηνε πίσω της έναν φόβο που δεν γιατρευόταν με λόγια. Και τότε ο άνθρωπος απάντησε με κίνηση. Με ρυθμό. Με χορό.

Καθοριστική συμβολή τόσο στη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή του στις παρουσιάσεις, είχε το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων που τα μέλη του ντυμένα με εξαιρετικές παραδοσιακές φορεσιές παρουσίασαν το αποκριάτικο δρώμενο της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες» αλλά και τις «Φουστάνες Σκοπέλου».

Στη μεσημεριανή εκδήλωση στο Δημαρχείο παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος του βουλγαρικού Δήμου Τούντζα Τόντορ Ναλμπάντοβ και ο Δήμαρχος Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Δομοκού Νικόλαο Καλημέρη.

Το ραντεβού ανανεώνεται για σήμερα Σάββατο με δυο ακόμα πληθωρικές δράσεις:

Ώρα 18:00, Αγυιά – Πλατεία Πεζογράφων: Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή συνδέεται με την καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση της Αγυιάς, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00 από την Πλατεία Πεζογράφων και θα καταλήξει στις 19.00 στην Πλατεία Ντε Μιράντα στην Παναχαϊκή, μέσω της οδού Νοταρά. Στην απογευματινή παρέλαση της Αγυιάς συμμετέχουν η ομάδα «Κούκερι» από τη Βουλγαρία, η παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα και το Χορευτικό του Δήμου Πατρέων. Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της γειτονιάς θα συμμετάσχουν στην παρέλαση φορώντας αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια/καμπανάκια.

Ώρα 20:00, πλατεία Ταραμπούρα: Υπαίθριο αποκριάτικο γλέντι, σε συνεργασία με το Νότιο Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, στην πλατεία Ταραμπούρα όπου όλα τα χορευτικά σχήματα και το κοινό θα συναντηθούν σε μια κοινή γιορτή μουσικής και χορού.

