Πάτρα: Παραδόθηκε στα παιδιά της Περιβόλας η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Μενεξέδων ΦΩΤΟ

Στα παιδιά της Περιβόλας παραδόθηκε κι επίσημα σήμερα (22 Μάρτη) στις 10.30 το πρωί, η νέα Παιδική Χαρά που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή για την ψυχαγωγία τους.

Παρουσία πλήθους κατοίκων και παιδιών της περιοχής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καλωσορίσματος παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους και τα παιδιά.

Παρόντες, από την Δημοτική Αρχή, ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Έργων, Παναγιώτης Μελάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος και η Πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Ρένα Σκαρλάτου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη, από τις Παιδικές Χαρές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος στο Ανατολικό Διαμέρισμα, και βρίσκεται στην πλατεία Μενεξέδων (δίπλα από την Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής) η οποία διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Δήμο και τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, στις συνοικίες και στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, έργα για τα παιδιά, τη νεολαία και τους δημότες με κριτήριο τις ανάγκες τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



