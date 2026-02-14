Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ

Τμήμα εξωτερικής τοιχοποιίας παλαιού διώροφου κτιρίου κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση και αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εγκυμονούν εγκαταλελειμμένα και ασυντήρητα κτίρια μέσα στον αστικό ιστό.

Παρά το γεγονός ότι από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, μπάζα και φερτά υλικά παραμένουν μέχρι σήμερα στο πεζοδρόμιο και τμήμα του δρόμου, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί πρόχειρα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους και τους διερχόμενους, καθώς πρόκειται για κεντρικό σημείο της πόλης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσου ελέγχου και παρέμβασης στα επικίνδυνα κτίρια, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

