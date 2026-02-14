Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ

Το ζήτημα των ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Πάτρα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς μία ημέρα μετά την κατάρρευση τμήματος παλαιού κτιρίου στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης, τα μπάζα παραμένουν στο σημείο.

14 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Τμήμα εξωτερικής τοιχοποιίας παλαιού διώροφου κτιρίου κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση και αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που εγκυμονούν εγκαταλελειμμένα και ασυντήρητα κτίρια μέσα στον αστικό ιστό.

Παρά το γεγονός ότι από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, μπάζα και φερτά υλικά παραμένουν μέχρι σήμερα στο πεζοδρόμιο και τμήμα του δρόμου, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί πρόχειρα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους και τους διερχόμενους, καθώς πρόκειται για κεντρικό σημείο της πόλης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσου ελέγχου και παρέμβασης στα επικίνδυνα κτίρια, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

