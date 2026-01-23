Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομες ρευματοδοτήσεις.

Έπειτα από έλεγχο που διενήργησε αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στις οικίες τους, διαπιστώθηκε ότι αυτές ηλεκτροδοτούνταν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μετρητές.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νόμιμης παροχής.

