Πάτρα – Παράπονο για τον δημοτικό φωτισμό: «Η Γούναρη έχει ανάγκη από πιο πολύ φως»

Οι Οθωμανοί την αποκαλούσαν Μπουγιούκ Ντερέ, το μεγάλο χαντάκι (βαθυρρύακας στη βυζαντινή εποχή). Οταν δημιουργήθηκε το ελληνικό βασίλειο και το ρέμα μπαζώθηκε, δημιουργήθηκε η λεωφόρος Καλαβρύτων, η σημερινή Γούναρη.

Ανεξάρτητα από το πώς αποκαλεί κανείς τον συγκεκριμένο δρόμο -στα χρόνια του Εθνικού Διχασμού με τους Βενιζελικούς και τους Αντιβενιζελικούς να δείτε τι γινόταν…- η ουσία είναι ότι αποτελεί τη μεγάλη λεωφόρο της Πάτρας. Και μπορεί να μην είναι η Τσιμισκή ή η Εγνατίας της Θεσσαλονίκης (καθώς η κάθε λωρίδα χωράει μόλις ένα όχημα -χώρια που ο καθένας παρκάρει όπου θέλει!), όμως είναι μια από τις βασικές οδικές «βιτρίνες» της πόλης μας.

Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, η καταγγελία-παρέμβαση που θέλησε να κάνει σήμερα στην «Π» ο επιχειρηματίας Στυλιανός Ανδρικόπουλος έχει τη σημασία της. Τι προτείνει ο γνωστός συμπολίτης που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας ανθέων;

«Η λεωφόρος Δημητρίου Γούναρη, σε όλο της το μήκος, έχει πολύ κακό φωτισμό εξαιτίας της πυκνής βλάστησης των δένδρων, αλλά κι επειδή τα φωτιστικά του δρόμου είναι σε σχετικά μεγάλο ύψος» τόνισε ο Στ. Ανδρικόπουλος και πρόσθεσε τα εξής: «Το αποτέλεσμα είναι ο φωτισμός να μη διαχέεται στο οδόστρωμα και ιδιαίτερα στα πεζοδρόμια, τα οποία ειδικά από την πλατεία Ομόνοιας κι ανεβαίνοντας προς την πλατεία Μαρούδα, είναι αρκετά σκοτεινά. Η πρότασή μου είναι να τοποθετηθούν έξτρα φωτιστικά σε όλες τις υπάρχουσες κολώνες σε χαμηλό σημείο έτσι ώστε να φωτίσουν όλα τα πεζοδρόμια και να αλλάξει η εικόνα της συγκεκριμένης λεωφόρου που είναι κεντρικός δρόμος της πόλης μας».

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω πρόταση έχει μεταφερθεί και στην αντιδήμαρχο Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία δεσμεύθηκε να την προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Στυλιανός Ανδρικόπουλος προχώρησε και σε μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία αφορά το κυκλοφοριακό της Πάτρας. «Προτείνω το κομμάτι της οδού Δημητρίου Γούναρη από Οθωνος-Αμαλίας έως Αγίου Ανδρέου να μετατραπεί σε διπλής κατεύθυνσης έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η Αγίου Ανδρέου και να χρειάζεται να φτάνουν τα μεγάλα οχήματα έως την Κολοκοτρώνη για να κάνουν εκεί αναστροφή και να φύγουν στη συνέχεια προς Ακτή Δυμαίων». Η πρόταση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και απομένει να δούμε αν θα εισακουστεί…

