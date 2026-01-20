Πάτρα: Παρατείνεται το Amber Alert για τη 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εμπλοκής ενηλίκων

Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, που αγνοείται εδώ και 12 ημέρες από την Πάτρα. Με εισαγγελική εντολή παρατείνεται το Amber Alert, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για αυθόρμητη φυγή.

Πάτρα: Παρατείνεται το Amber Alert για τη 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εμπλοκής ενηλίκων
20 Ιαν. 2026 12:48
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα ασφαλές στοιχείο για την τύχη της ανήλικης.

Με εισαγγελική εντολή, το Χαμόγελο του Παιδιού αποφάσισε την παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο 24ωρα, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέχρι τώρα ενδείξεις ενισχύουν το σενάριο εμπλοκής ενηλίκων στην εξαφάνιση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί εκτός συνόρων, φτάνοντας μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, χώρα καταγωγής της 16χρονης και των γονιών της, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος περίπου 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια Adidas με λευκές ρίγες, ενώ είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας εκτείνονται σε ευρύ φάσμα, με ελέγχους σε μεταφορικούς κόμβους, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, ενώ εξετάζονται καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και πιθανές διαδρομές που ακολούθησε η ανήλικη.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε άτομο που συνέδραμε τη Λόρα στην απομάκρυνσή της από το σπίτι. Τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να αποκλείουν την αυθόρμητη φυγή, καθώς οι κινήσεις που προηγήθηκαν της εξαφάνισης χαρακτηρίζονται από σχεδιασμό και μεθοδικότητα, ασυνήθιστη για την ηλικία της, αφήνοντας ανοιχτά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ