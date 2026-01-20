Πάτρα: Παρατείνεται το Amber Alert για τη 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εμπλοκής ενηλίκων

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα ασφαλές στοιχείο για την τύχη της ανήλικης.

Με εισαγγελική εντολή, το Χαμόγελο του Παιδιού αποφάσισε την παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο 24ωρα, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέχρι τώρα ενδείξεις ενισχύουν το σενάριο εμπλοκής ενηλίκων στην εξαφάνιση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί εκτός συνόρων, φτάνοντας μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, χώρα καταγωγής της 16χρονης και των γονιών της, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος περίπου 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια Adidas με λευκές ρίγες, ενώ είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας εκτείνονται σε ευρύ φάσμα, με ελέγχους σε μεταφορικούς κόμβους, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, ενώ εξετάζονται καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και πιθανές διαδρομές που ακολούθησε η ανήλικη.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε άτομο που συνέδραμε τη Λόρα στην απομάκρυνσή της από το σπίτι. Τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να αποκλείουν την αυθόρμητη φυγή, καθώς οι κινήσεις που προηγήθηκαν της εξαφάνισης χαρακτηρίζονται από σχεδιασμό και μεθοδικότητα, ασυνήθιστη για την ηλικία της, αφήνοντας ανοιχτά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα.

