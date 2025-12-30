Πάτρα: Παρατάθηκε το δράμα του άστεγου Νίκου – Η ασυνεννοησία των αρμοδίων έφερε απραξία μέχρι την πράξη

Η αδυναμία συνεννόησης των υπηρεσιών άφησε εγκαταλελειμμένο μέσα στην παγωνιά για μία ακόμα ημέρα τον ψυχικά πάσχοντα συμπολίτη μας. Παρά τις δεκάδες αντιδράσεις ευαισθητοποίησης αλλά και διαμαρτυρίας -κυρίως από τους αρμοδίους- που έφτασαν στα γραφεία μας μετά το σχετικό δημοσίευμα της «Π», η ουσία είναι ότι ο Νίκος και χθες το βράδυ κοιμήθηκε σε πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας.

Πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστούν οι συναρμόδιοι (Εισαγγελία, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Ψυχιατρική Κλινική, Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας) ώστε ο άνθρωπος αυτός να ενταχτεί στη Μονάδα που πρέπει;

Χθες ο ευαισθητοποιημένος πανεπιστημιακός, ο οποίος για αρκετές ημέρες τώρα επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους αρμοδίους να πράξουν αυτό που οφείλουν, έστειλε και δεύτερη καταγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών Αχαΐας.

Ευτυχώς, σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, οι συναρμόδιοι βρήκαν κοινό βηματισμό και ο άστεγος Νίκος βρήκε στέγη.

Σε αυτή μεταξύ άλλων σημειώνει τα εξής:

«Η παρούσα καταγγελία μου αποτελεί συνέχεια πρότερης καταγγελίας μου (με αριθμ. πρωτοκ. 9174/17-11-2025), η οποία είχε γίνει για την ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη του κ. Νικόλαου… , ενός ψυχικά τραυματισμένου άπορου συμπολίτη μας. Ο κ. …. όχι μόνο δεν την έχει λάβει, αλλά επί τουλάχιστον 43 ημέρες από την καταγγελία μου εξακολουθεί, όπως και πριν, να ζει άστεγος στην πλατεία Ομονοίας. Ρακένδυτος, “διαβιοί” πάνω σε ένα στενό σκαλοπάτι στην είσοδο οικίας έναντι της στάσης των ταξί, κάτω από μια κουρελιασμένη κουβέρτα, άπλυτος και χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα. Η ενστικτώδης απόκρισή του στον μακροχρόνιο ψυχικό και κοινωνικό αποκλεισμό εκδηλώνεται ως καταφυγή στην επήρεια φτηνής αλκοόλης που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του, αλλά δεν τον καθιστά επικίνδυνο για άλλους συμπολίτες μας. Η συνεχιζόμενη κοινωνική εγκατάλειψη του κ…. εντείνει και μεγιστοποιεί τα προ-υφιστάμενα ψυχικά τραύματα του σε βαθμό που τον καθιστούν πλέον ανίκανο αυτοβούλως να επιζητήσει λύσεις, ακόμα και να αποδεχθεί προτεινόμενες».

Οπως προσθέτει ο ίδιος συμπερασματικά «ο έλλογος ψυχισμός του κ…. βρίσκεται υπό διαρκή αποδόμηση ιδιαίτερα λόγω του αλκοόλ αλλά όχι όμως επικίνδυνη για άλλους συμπολίτες μας, απορρέει, (α) τόσο από το ότι τον γνωρίζω επί μακρόν και συνομιλούσαμε συχνά κατά το πρόσφατο παρελθόν (κατοικώ απέναντι της οικίας της μητέρας του, όπου πρότερα έμενε), (β) όσο και από σχετιζόμενες ιατρικές γνώσεις μου που απορρέουν από το γνωστικό αντικείμενο, που υπηρετώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (επί του παρόντος ως ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας)».

Η «Π» στο σημερινό φύλλο έγραψε: «Αναμένουμε από τους αρμοδίους που διαμαρτυρήθηκαν για τη δημοσιοποίηση της αστεγίας του ψυχικά πάσχοντος συμπολίτη μας που γέννησε η απραξία τους να δώσουν λύσεις ακόμα κι αν, όπως ισχυρίζονται, η δική τους ευθύνη σταματά στη λήψη της απόφασης για το πού πρέπει να στεγαστεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



