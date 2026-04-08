Πάτρα: Παρέμβαση Μαρκέτου-Παπαδόπουλου για το κτίριο της οδού Κανακάρη 180 – Ζητείται απάντηση από το 2020

Το ζήτημα των επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Πάτρας επανέρχεται με αφορμή το προχθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», το οποίο κατέγραψε με γλαφυρό τρόπο μία καθημερινότητα που δεν τιμά την πόλη. Κτίρια που θα έπρεπε να αποτελούν σημεία αναφοράς, μετατρέπονται σε εστίες φόβου και κινδύνου για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γρηγόρης Μαρκέτος και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, επανέρχονται δημόσια στο θέμα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου επί της οδού Κανακάρη 180, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, καταθέτοντας εκ νέου τις θέσεις και τα ερωτήματά τους προς τη δημοτική αρχή. Οπως σημειώνουν, πρόκειται για μία υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και χρόνια, χωρίς καμία επίσημη απάντηση ή ουσιαστική παρέμβαση εκ μέρους του Δήμου.

Η Πάτρα που καταρρέει: Ανασφάλεια στην πόλη από τα επικίνδυνα κτίρια – Ανήκουν σε ιδιώτες, Δημόσιο, Δήμο, Εκκλησία

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή τους:

Η περιγραφή της καθημερινότητας στο κέντρο της Πάτρας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της «Π» δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Το βλέμμα του πολίτη δεν στρέφεται πλέον προς την ομορφιά της πόλης, αλλά προς τα πάνω–από φόβο. Από την αγωνία μήπως ένα κομμάτι σοβά ή μία ετοιμόρροπη κατασκευή μετατραπεί σε κίνδυνο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κανακάρη 180. Ενα νεοκλασικό ακίνητο που ανήκει στον Δήμο Πατρέων από το 1996, το οποίο σήμερα δεν αποτελεί στολίδι της πόλης, αλλά μία διαρκή απειλή. Οι εικόνες εγκατάλειψης, με αποκολλημένους σοβάδες, φθαρμένη τοιχοποιία και πρόχειρες μεταλλικές ενισχύσεις, αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη διαχρονική αδράνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήσαμε παρέμβαση τον Ιούλιο του 2020, θέτοντας το ζήτημα δημόσια και καταθέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή. Ζητήσαμε σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου, καθώς και άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών. Ωστόσο, έξι χρόνια μετά, η δημοτική αρχή δεν έχει δώσει καμία απολύτως απάντηση. Η σιωπή αυτή δεν είναι ουδέτερη— είναι πολιτική επιλογή. Μία επιλογή που συντηρεί την εγκατάλειψη και αφήνει ένα επικίνδυνο κτίριο να «στέκει» απειλητικά, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το συγκεκριμένο ακίνητο, δωρεά του αείμνηστου εισαγγελέα Παναγιώτη Αργυρόπουλου, προοριζόταν να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Αντί αυτού, παραμένει για δεκαετίες σύμβολο αδιαφορίας, με χιλιάδες πολίτες να περνούν καθημερινά δίπλα του χωρίς καμία εγγύηση ασφάλειας.

Το ζήτημα δεν είναι μεμονωμένο. Είναι ενδεικτικό μίας ευρύτερης παθογένειας που αφορά τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πάτρας.

Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: δεν αρκούν τα προσωρινά μέτρα ούτε οι πρόχειρες λύσεις. Απαιτείται σχέδιο, πολιτική βούληση και -κυρίως- λογοδοσία.

Η παρέμβασή μας δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή μίας προσπάθειας. Και όσο δεν υπάρχουν απαντήσεις, τόσο θα επιμένουμε.

Γιατί, τελικά, μία πόλη που αναγκάζει τους πολίτες της να περπατούν με το βλέμμα ψηλά από φόβο, αλλά και ταυτόχρονα να εναλλάσσει το ίδιο βλέμμα προς τα κάτω λόγω του κινδύνου από τις λακκούβες στα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα, δεν μπορεί να μιλά για πρόοδο.

Γρηγόρης Μαρκέτος Δ/ντης ΕΣΥ, Παιδίατρος

Δημήτρης Παπαδόπουλος MA: Local and Regional Development and Local Government

