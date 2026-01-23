Πάτρα: Παρόντος Δημητριάδη απόψε η κοπή πίτας της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας
Παρουσία του Γρηγόρη Δημητριάδη η κοπή πίτας της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, στην Πάτρα, σήμερα Παρασκευή 23/01/2026.
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης θα βρεθεί στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 23/01/2026, στην κοπή της πίτας της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, στο Big Ben, ενώ το παρών θα δώσει και ο πρόεδρος της «γαλάζιας» νεολαίας, Ορφέας Γεωργίου και πολλά ακόμη στελέχη.
