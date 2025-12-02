Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ

Σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Αχαΐας της «ΝΙΚΗΣ», παρέστη ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός.

02 Δεκ. 2025 10:50
Pelop News

Στα γραφεία της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε – σε κλίμα ενότητας – συνάντηση μελών και φίλων του Κινήματος, παρουσία του προέδρου, Δημήτρη Νατσιού, το Σάββατο 29/11/2025.

Επίσης έδωσαν το παρών ο Βουλευτής Αχαΐας Σπυρίδων Τσιρώνης, το μέλος του Διαρκούς Βουλευτηρίου Παναγιώτης Κωστόπουλος και ο Υπεύθυνος της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας του Κινήματος Τηλέμαχος Κορμπάκης.

Ο κ. Νατσιός, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στα τρέχοντα και φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, τα οποία – όπως είπε – αποκαλύπτουν την πνευματική και ηθική ένδεια των κυβερνώντων τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. «Ο τόπος, τόνισε ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, έχει ανάγκη από ορθόδοξους πιστούς ηγέτες, με φόβο Θεού και αγάπη για τον ελληνικό λαό».

Ο κ. Τσιρώνης σχολίασε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, κρίνοντας ότι δεν αποτυπώνουν τα πραγματικά ποσοστά των κομμάτων, αλλά, ανάλογα με τις εντολές που δέχονται, αυτές προσπαθούν να χειραγωγούν την κοινή γνώμη.

Ο κ. Κωστόπουλος, από την πλευρά του, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις επιτυχίες της ΝΙΚΗΣ στο πεδίο της Εσωτερικής Οργάνωσης του Κινήματος και της Επικοινωνίας των μηνυμάτων του στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Τέλος ο κ. Κορμπάκης αναφέρθηκε στις δράσεις της Τοπικής Κοινότητας, στην κατεύθυνση της προσέγγισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η αθρόα προσέλευση στη συνάντηση και η ένθερμη συμμετοχή ανθρώπων που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι, παρά τον πόλεμο και τη λάσπη που δέχεται, το Κίνημα συνεχίζει να ενισχύεται και να αναπτύσσεται.

Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται στον Πρόεδρό του, Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος δεν φείδεται κόπου και, με θυσιαστικό πνεύμα, οργώνει όλη τη χώρα, προκειμένου να βρεθεί κοντά σε αγωνιζόμενους πολίτες, να παρευρεθεί σε σημαντικούς τοπικούς εορτασμούς αλλά και να συμπαρασταθεί στις τοπικές κοινότητες της ΝΙΚΗΣ».

