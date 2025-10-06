Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γιώργου Κοζία «Τι αιώνα κάνει έξω;»

Η ποιητική συλλογή του Γιώργου Κοζία «Τι αιώνα κάνει έξω» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/10/2025, στην Πάτρα.

06 Οκτ. 2025 10:44
Οι εκδόσεις Περισπωμένη και το βιβλιοπωλείο «Το Δόντι» παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του Γιώργου Κοζία «Τι αιώνα κάνει έξω» την Πέμπτη 9/10/2025  και ώρα 8.30 μ.μ. στο Cafe Cinema (Πεζόδρομος Γεροκωστοπούλου 54, Πάτρα).

Στη συζήτηση με τίτλο «Η ποίηση ως πολιτική πράξη» συμμετέχουν οι: Κρίστυ Κουνινιώτη, δημοσιογράφος, Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ποιητής, δοκιμιογράφος και ο συγγραφέας. Ποιήματα θα διαβάσουν οι: Περικλής Βασιλόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και Εμμανουέλα Καμπίτση, ηθοποιός.

Με το συγκεκριμένο βιβλίο ο Γιώργος Κοζίας ολοκληρώνει την ποιητική τριλογία που ξεκίνησε με το μαχητικό «Πολεμώντας υπό σκιάν…» (2017), συνεχίστηκε με τον «θαρραλέα αιρετικό» «Εξάγγελο» (2021) και κορυφώνεται με τη συλλογή «Τι αιώνα κάνει έξω;», με τριανταένα νέα ποιήματα ενός προεπαναστατικού και συνάμα προφητικού ύφους για τον αιώνα που διανύουμε.

Ο Γιώργος Κοζίας γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Βιβλιοθηκονομία και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Εργάστηκε στον χώρο του ημερησίου και περιοδικού Τύπου. Πρωτοδημοσίευσε στα περιοδικά «Το Δέντρο» και «Ευθύνη» το 1983. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: Ζωολογικός κήπος (Στιγμή, 1989). Ο μάρτυρας που δεν υπήρξε (Στιγμή, 1995). Πεδίον ρίψεων (Στιγμή 2001) Κόσμος χωρίς ταξιδιώτες (Στιγμή, 2007). 41ος Παράλληλος (Στιγμή, 2012), Πολεμώντας υπό σκιάν… Ελεγεία και σάτιρες (Περισπωμένη, 2017). Εξάγγελος (Περισπωμένη, 2021), Τι αιώνα κάνει έξω; (Περισπωμένη, 2025).

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί και ανθολογηθεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά και αραβικά. Το έργο του παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών («Ποίηση και Μουσική», 2009) και στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας («Ας μην μας καταβροχθίσουν οι κοριοί», 2013).

Επίσης ποιήματά του έχει μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος στα έργα: «Έργα για φλάουτο» (ερμηνεία: Ivona Glinka, αφήγηση: Δημήτρης Παπανικολάου), Legend Classics, 2007 και «Πέντε κείμενα μετά μουσικής» (ποίηση Γιώργος Κοζίας, William Blake, ερμηνεία: Αγγελική Καθαρίου – Νέλλη Σεμιτέκολο), Γαβριηλίδης 2013.
