Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση

Εκδήλωση παρουσίασης και συζήτησης για τον συλλογικό τόμο «Οριακές αντιστάσεις: Κριτικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης» διοργανώνουν οι Εκδόσεις Αντίποδες και το βιβλιοπωλείο Pixelbooks, με συμμετοχή ερευνητών και επιμελητών του βιβλίου.

05 Φεβ. 2026 13:10
Pelop News

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον διάλογο γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα, οι Εκδόσεις Αντίποδες και το βιβλιοπωλείο Pixelbooks προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Οριακές αντιστάσεις: Κριτικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 20:00, στον χώρο του βιβλιοπωλείου Pixelbooks στην Πάτρα και θα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου καθώς και ανοιχτή συζήτηση για τα ζητήματα που πραγματεύεται.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Δώρα-Δήμητρα Τελώνη, Νάντια Κουλουμπή και Αργύρης Αρχάκης, ενώ θα συμμετέχουν και οι επιμελήτριες της έκδοσης, Νέλλη Καμπούρη και Όλγα Λαφαζάνη, οι οποίες θα αναφερθούν στη θεματική του τόμου και στη σημασία της κριτικής προσέγγισης του φαινομένου της μετανάστευσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για κοινωνικά ζητήματα, έρευνα και δημόσιο διάλογο, προσφέροντας μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων γύρω από ένα θέμα με έντονη επικαιρότητα.

