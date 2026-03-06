Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αγαθά Στοιχειά» της Παναγιώτας Λάμπρη – Τα έσοδα δόθηκαν στην «Κιβωτό της Αγάπης»

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας πραγματοποιήθηκε στον Μορφωτικό Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών στην Πάτρα η παρουσίαση του βιβλίου «Αγαθά Στοιχειά» της Παναγιώτας Λάμπρη, σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

06 Μαρ. 2026 13:16
Pelop News

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνία και την κοινωνική προσφορά παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 το βιβλίο «Αγαθά Στοιχειά» της Παναγιώτας Λάμπρη, στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών στην Πάτρα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε μέσα από μια εμπεριστατωμένη και γλαφυρή προσέγγιση από τον συγγραφέα Νίκο Αθανασίου, ενώ η δημιουργός του βιβλίου μίλησε επίσης για το έργο και τη θεματική του.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο κοινωνικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου διατέθηκαν ως δωρεά στον οργανισμό «Κιβωτός της Αγάπης», ενισχύοντας το έργο του.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας στην πόλη.

