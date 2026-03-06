Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αγαθά Στοιχειά» της Παναγιώτας Λάμπρη – Τα έσοδα δόθηκαν στην «Κιβωτό της Αγάπης»

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνία και την κοινωνική προσφορά παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 το βιβλίο «Αγαθά Στοιχειά» της Παναγιώτας Λάμπρη, στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών στην Πάτρα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε μέσα από μια εμπεριστατωμένη και γλαφυρή προσέγγιση από τον συγγραφέα Νίκο Αθανασίου, ενώ η δημιουργός του βιβλίου μίλησε επίσης για το έργο και τη θεματική του.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο κοινωνικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου διατέθηκαν ως δωρεά στον οργανισμό «Κιβωτός της Αγάπης», ενισχύοντας το έργο του.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας στην πόλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



