Πάτρα: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο της Ιωάννας Παπαγεωργίου για το ελληνικό θέατρο σκιών του Μεσοπολέμου

Στις 8 το βράδυ της Τρίτης, στην αίθουσα του Παραρτήματος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40), θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Ιωάννας Παπαγεωργίου με τίτλο «Προφορική παράδοση και νεοτερισμός. Η δομή των έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση της Πάτρας», που κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ευανθία Στιβανάκη, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ο Άρης Μηλιώνης, αφυπηρετήσας καθηγητής Εφαρμογών Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και ερευνητής του θεάτρου σκιών της Πάτρας, καθώς και ο διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και φιλόλογος Σπύρος Τούλιος.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Χρήστος Μπούρας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Γιώργος Ξυδόπουλος, καθώς και ο Παύλος Σκούρας, Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Κατερίνα Αρβανίτη, καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βιβλίο της Ιωάννας Παπαγεωργίου επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό: τη συστηματική αποτύπωση της εξέλιξης του δραματολογίου του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Εκείνη την εποχή, η δημιουργική έκρηξη του Καραγκιόζη οδήγησε μια παραδοσιακά προφορική τέχνη στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της παράδοσης και την ανάγκη νεοτερισμού.

Με εργαλεία από την επιστήμη της προφορικής λογοτεχνίας, η μελέτη αναλύει τα τυπικά μοντέλα πλοκής των παραδοσιακών έργων, φωτίζοντας ταυτόχρονα τις αποκλίσεις που επέφεραν ο αυτοσχεδιασμός, το πρωτογενές δραματικό υλικό, οι λόγιες φιλοδοξίες ορισμένων καραγκιοζοπαιχτών, αλλά και η καλλιτεχνική τους έμπνευση.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε εκατοντάδες κείμενα και καταγραφές, χιλιάδες παραστάσεις που αποθησαυρίστηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία και πλούσια βιβλιογραφία. Ωστόσο, καθοριστικός οδηγός για την αποτύπωση της εποχής υπήρξε το δραματολόγιο των καραγκιοζοπαιχτών της Πάτρας, όπως αυτό προκύπτει από τις καταγραφές στον τοπικό Τύπο του Μεσοπολέμου.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φίλους του θεάτρου σκιών και όσους ενδιαφέρονται για την πολιτιστική ιστορία της Πάτρας να γνωρίσουν μια ερευνητική δουλειά που φωτίζει μοναδικά μια ολόκληρη εποχή.

