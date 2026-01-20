Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ

Αναλυτική ενημέρωση των δικαιούχων για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

20 Ιαν. 2026 11:02
Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» θα παραχωρήσουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής και Ηλείας Κωνσταντίνος Λεβέντης.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Νέο Πατρών 32 & Αμερικής, ισόγειο), στην Πάτρα.

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και προκηρύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Σκοπός της συνέντευξης Τύπου είναι η πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθώς και η βέλτιστη προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων, μέσα από αναλυτική παρουσίαση των βασικών όρων, των προϋποθέσεων συμμετοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα.

Για τα μέσα ενημέρωσης και τους ενδιαφερόμενους που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν, η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στους παρακάτω συνδέσμους:

YouTube Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

  • YouTube ΕΥΔ:

Η συμμετοχή και παρακολούθηση της συνέντευξης Τύπου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή χρηματοδοτική ευκαιρία.

