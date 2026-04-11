Πάτρα: Πασχαλινό γλέντι αλληλεγγύης στο Νότιο Διαμέρισμα

Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζει το καθιερωμένο πασχαλινό γλέντι, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, από τις 11:30 το πρωί, στο Λαϊκό Στέκι στις Εργατικές Κατοικίες Ταραμπούρα, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρα.

Γιορτή με μήνυμα: Κανείς μόνος του τις ημέρες του Πάσχα

Το φετινό γλέντι δεν αποτελεί απλώς μια εορταστική συνάντηση, αλλά μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Με κεντρικό σύνθημα:

«Όλοι για έναν και ένας για όλους»

ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για όλους, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας και της αλληλοστήριξης.

Η δράση απευθύνεται σε κάθε πολίτη, με στόχο να μη μείνει κανείς μόνος του τις ημέρες των γιορτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις παραμένουν έντονες.

Μια παράδοση που συνεχίζεται

Το πασχαλινό γλέντι στο Νότιο Διαμέρισμα έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κατοίκους όλων των ηλικιών σε ένα κοινό τραπέζι με φαγητό, μουσική και παραδοσιακό γλέντι.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικότητας και της ανθρώπινης επαφής, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα του Πάσχα: τη συντροφικότητα, τη χαρά και τη στήριξη προς τον συνάνθρωπο.

