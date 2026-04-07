Πάτρα: Πελετίδης και Σαμούρη προσέφεραν γλυκά και χαμόγελα σε ιδρύματα ΦΩΤΟ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισκέφθηκαν σήμερα Μ. Τρίτη, ιδρύματα της πόλης, προσέφεραν γλυκά των ημερών, αντάλλαξαν ευχές για το Πάσχα με τους φιλοξενούμενους, αλλά και με εργαζόμενους και διοικήσεις, με τους οποίους είχαν την ευκαιρία και για μια ολιγόλεπτη συζήτηση, γύρω από θέματα που τους απασχολούν.

Αρχικά επισκέφθηκαν το Άσυλο Ανιάτων, αμέσως μετά το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Καραμανδανείου, κατόπιν την Κιβωτό της Αγάπης, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, την Μέριμνα και τους οίκους ευγηρίας, Κωνσταντοπούλειο και Αγία Σκέπη.

