Πάτρα: Πένθος για τον Ανδρέα Μάζη – “Έφυγε” από τη ζωή ο αδελφός του Χρήστος
Το συλλυπητήριο μήνυμα του Κώστα Πελετίδη
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στο μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου, γιατρό χειρουργό Ανδρέα Μάζη και στην οικογένειά του, για την απώλεια του αδελφού του Χρήστου.
