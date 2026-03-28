Πάτρα: Πένθος για τον Κώστα Μαλαμή, “έφυγε” από τη ζωή ο πατέρας του Γεώργιος

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γεώργιου Μαλαμή εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, Κώστα Μαλαμή, και στην οικογένειά του.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οικογενειακή του διαδρομή, καθώς μαζί με τη σύζυγό του Σοφία δημιούργησαν μια μεγάλη οικογένεια, αποκτώντας τέσσερα παιδιά.

Παράλληλα, επισημαίνεται η παρουσία και η προσφορά του στα κοινά, καθώς για 15 χρόνια είχε ενεργό συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας την κοινότητά του τόσο ως σύμβουλος όσο και ως πρόεδρος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τη συμπαράστασή του στη σύζυγό του, Σοφία, αλλά και στα παιδιά τους, αποχαιρετώντας τον Γεώργιο Μαλαμή με την ευχή η μνήμη του να είναι αιώνια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στα Άνω Σουδεναίικα Αχαΐας.

