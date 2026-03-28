Πάτρα: Πένθος για τον Κώστα Μαλαμή, “έφυγε” από τη ζωή ο πατέρας του Γεώργιος

Τα συλλυπητήριά του προς τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, Κώστα Μαλαμή, για τον θάνατο του πατέρα του, Γεώργιου Μαλαμή, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας. Με ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρεται στην πορεία και την προσφορά του εκλιπόντος στην τοπική κοινωνία.

28 Μαρ. 2026 20:36
Τη θλίψη του για την απώλεια του Γεώργιου Μαλαμή εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, Κώστα Μαλαμή, και στην οικογένειά του.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οικογενειακή του διαδρομή, καθώς μαζί με τη σύζυγό του Σοφία δημιούργησαν μια μεγάλη οικογένεια, αποκτώντας τέσσερα παιδιά.

Παράλληλα, επισημαίνεται η παρουσία και η προσφορά του στα κοινά, καθώς για 15 χρόνια είχε ενεργό συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας την κοινότητά του τόσο ως σύμβουλος όσο και ως πρόεδρος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τη συμπαράστασή του στη σύζυγό του, Σοφία, αλλά και στα παιδιά τους, αποχαιρετώντας τον Γεώργιο Μαλαμή με την ευχή η μνήμη του να είναι αιώνια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στα Άνω Σουδεναίικα Αχαΐας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Καιρός: Μικρή ανάσα την Κυριακή πριν τη νέα επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς
21:12 Μαρινέλλα: Η συναρπαστική διαδρομή μιας φωνής που έγινε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας – Από τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή
21:00 Η Μαρινέλλα, ο Άρης του Γκάλη και το τραγούδι που έγινε ύμνος μιας ολόκληρης εποχής
20:48 Παπαστεργίου προς δήμους: Από τα Smart Cities και την κυβερνοασφάλεια μέχρι τα δίκτυα και το G-Cloud, η επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης
20:36 Πάτρα: Πένθος για τον Κώστα Μαλαμή, “έφυγε” από τη ζωή ο πατέρας του Γεώργιος
20:24 Κόρινθος: Καταγγελία 15χρονης σε βάρος 66χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση – «Την κράτησε μόνη στην τάξη», λέει ο πατέρας
20:12 Στο τμήμα ιερέας και πρεσβυτέρα στα Τρίκαλα μετά από άγριο καβγά στο σπίτι
20:01 Οι μεγάλοι έρωτες της Μαρινέλλας: Από τον Καζαντζίδη και τον Βοσκόπουλο στον Φρέντι Σερπιέρη
20:00 Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στην «Π»: «Εξελισσόμαστε σε προορισμό 365 ημερών» – «Olympian Land»: Η νέα ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας
19:48 Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον 21χρονο Χρήστο-Παναγιώτη Λιαπάκη – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
19:36 Διαμαντοπούλου για Νότιο Τομέα, Δούκας για το… «unfair» και Ανδρουλάκης με φαρμακερή ατάκα
19:24 Παλλήνη: «Δεν είχα πιει» λέει ο 55χρονος για το τροχαίο με τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο
19:12 Άδωνις Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Νίκαιας: «Τους χαλάμε το αφήγημα του καταρρέοντος ΕΣΥ» ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα – Πανελλήνια συγκίνηση, Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό της
19:05 Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην Εγνατία: Η σύγκρουση με τη νταλίκα, η βοήθεια και η δεύτερη φονική παράσυρση
19:00 Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Μενεγάκη: «Έπαθα σοκ όταν μου απάντησε στο μήνυμα»
18:48 Συρία: Επίθεση σε χριστιανική πόλη στη Χάμα, έρευνα ζητά το Πατριαρχείο Αντιοχείας
18:36 Χαλάζι «έντυσε» στα λευκά τη Νεμέα: Σφοδρή κακοκαιρία σε Αρχαία Νεμέα και Δερβενάκια ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Συναγερμός στο Παρίσι: Απέτρεψαν βομβιστική επίθεση έξω από κτίριο της Bank of America
18:12 Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
