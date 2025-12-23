Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου – Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη

Περίπου 2.500 συνάνθρωποί μας νιώθουν και φέτος την περίοδο των εορτών, την αλληλεγγύη των κοινωνικών δομών του Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός αυτός αφορά τους συμπολίτες μας που λαμβάνουν στήριξη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και περιλαμβάνει και 200 περίπου άτομα που εξυπηρετούνται από τη δομή συσσιτίων, καθώς και τις οικογένειες Ρομά, στις οποίες γίνεται διανομή τροφίμων σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, το υπνωτήριο του Δήμου Πατρέων φιλοξενεί αυτήν την περίοδο και 15 άτομα, τα οποία απολαμβάνουν γεύματα, αλλά και τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

«Προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά στους συνανθρώπους μας» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Θόδωρος Τουλγαρίδης και πρόσθεσε τα εξής: «Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας και θεσμικά και ως άνθρωποι, να συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς του το έχουν ανάγκη. Και το κάνουμε προκειμένου όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να διεκδικήσουν και να απολαύσουν όλα όσα τους στερεί το σημερινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και κατεστημένο. Ο λαός μας θέλει απλά πράγματα. Θέλει υγεία χωρίς να πληρώνει. Θέλει εργασία με δικαιώματα. Θέλει στέγη, μόρφωση, πολιτισμό και αθλητισμό».

Να σημειωθεί ότι ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων υλοποιεί κι άλλες δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα οι θεατρικές παραστάσεις των δύο ΚΔΑΠ, σε συνεργασία και με σχολεία της πόλης. «Δώσαμε βοήθεια και χαρά στα παιδιά στις παραστάσεις που έγιναν στο ”Επίκεντρο” και στο ”Λιθογραφείο” και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας» δήλωσε ο Θόδωρος Τουλγαρίδης και πρόσθεσε τα εξής: «Μοιράσαμε δώρα στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ και νιώσαμε την αγάπη των παιδιών. Το χαμόγελό τους ήταν η καλύτερη επιβράβευση για όσους στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια».

Η αύξηση, πάντως, του αριθμού των συμπολιτών μας που αιτούνται και δέχονται σε καθημερινή βάση τη στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Πατρέων, δημιουργεί προβληματισμό στους υπευθύνους των υπηρεσιών και τους υποχρεώνει να εντείνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους για έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων.

