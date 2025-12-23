Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου – Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη

Χιλιάδες συμπολίτες βρίσκουν στήριξη αυτές τις ημέρες μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα συσσίτια και το υπνωτήριο του Δήμου Πατρέων, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται και οι κοινωνικές υπηρεσίες εντείνουν την προσπάθειά τους.

Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου - Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη
23 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Περίπου 2.500 συνάνθρωποί μας νιώθουν και φέτος την περίοδο των εορτών, την αλληλεγγύη των κοινωνικών δομών του Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός αυτός αφορά τους συμπολίτες μας που λαμβάνουν στήριξη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και περιλαμβάνει και 200 περίπου άτομα που εξυπηρετούνται από τη δομή συσσιτίων, καθώς και τις οικογένειες Ρομά, στις οποίες γίνεται διανομή τροφίμων σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, το υπνωτήριο του Δήμου Πατρέων φιλοξενεί αυτήν την περίοδο και 15 άτομα, τα οποία απολαμβάνουν γεύματα, αλλά και τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

Πάτρα: Περισσότεροι από 2.500 πολίτες στηρίζονται τις εορτές από τις κοινωνικές δομές του Δήμου - Μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη

Ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης

«Προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά στους συνανθρώπους μας» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Θόδωρος Τουλγαρίδης και πρόσθεσε τα εξής: «Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας και θεσμικά και ως άνθρωποι, να συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς του το έχουν ανάγκη. Και το κάνουμε προκειμένου όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να διεκδικήσουν και να απολαύσουν όλα όσα τους στερεί το σημερινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και κατεστημένο. Ο λαός μας θέλει απλά πράγματα. Θέλει υγεία χωρίς να πληρώνει. Θέλει εργασία με δικαιώματα. Θέλει στέγη, μόρφωση, πολιτισμό και αθλητισμό».

Να σημειωθεί ότι ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων υλοποιεί κι άλλες δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα οι θεατρικές παραστάσεις των δύο ΚΔΑΠ, σε συνεργασία και με σχολεία της πόλης. «Δώσαμε βοήθεια και χαρά στα παιδιά στις παραστάσεις που έγιναν στο ”Επίκεντρο” και στο ”Λιθογραφείο” και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας» δήλωσε ο Θόδωρος Τουλγαρίδης και πρόσθεσε τα εξής: «Μοιράσαμε δώρα στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ και νιώσαμε την αγάπη των παιδιών. Το χαμόγελό τους ήταν η καλύτερη επιβράβευση για όσους στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια».

Η αύξηση, πάντως, του αριθμού των συμπολιτών μας που αιτούνται και δέχονται σε καθημερινή βάση τη στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Πατρέων, δημιουργεί προβληματισμό στους υπευθύνους των υπηρεσιών και τους υποχρεώνει να εντείνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους για έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ