Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
Αλλοδαπός συνελήφθη στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη αλλοδαπός στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης..
Σ’ έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δυο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης.
