Πάτρα: Πήγε να φύγει για το εξωτερικό με αρχαία νομίσματα στη βαλίτσα του

Στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα της Πάτρας συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας 57χρονος ημεδαπός, έπειτα από έλεγχο στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, να μεταφέρει μέσα στις αποσκευές του 13 νομίσματα, εκ των οποίων τα τέσσερα κρίθηκαν αρχαία και εμπίπτουν στις διατάξεις του σχετικού νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέσα στην ταξιδιωτική του βαλίτσα βρέθηκαν συνολικά 13 νομίσματα, εννέα αργυρά και τέσσερα χάλκινα. Μετά την εξέτασή τους από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, διαπιστώθηκε ότι τα τέσσερα χάλκινα νομίσματα χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ., ενώ τα εννέα αργυρά θεωρήθηκαν απομιμήσεις.

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης ήταν το γεγονός ότι ο 57χρονος δεν είχε στην κατοχή του τα απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται για τη νόμιμη κατοχή, μεταφορά και εξαγωγή των συγκεκριμένων χάλκινων νομισμάτων από τη χώρα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση των αρχαίων νομισμάτων, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν για φύλαξη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



