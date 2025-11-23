Πάτρα: Πινελιά πράσινου στην είσοδο της πόλης ΦΩΤΟ

Οπως καυτηριάζουμε αρκετές φορές τα κακώς κείμενα, έτσι καυτηριάζουμε και τα καλώς καμωμένα στον δήμο Πατρεών.

Το Τμήμα Πρασίνου ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες καλλωπισμού ( τοποθέτησε βράχους και φυτά) στο ξεκίνημα του πεζοδρόμου της Τριών Ναυάρχων δίνοντας μια όμορφη πινελιά στην είσοδο της πόλης.

Ηδη, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες πατρινών στα social media, όπου αποτυπώνουν με θετικό πρόσημο την εικόνα και σχολιάζουν ότι ο πεζόδρομος έχει γίνει σημείο αναφοράς.

