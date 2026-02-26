Πάτρα: Πήραν 25.000 ευρώ για μηχάνημα και εξαφανίστηκαν – Σύλληψη γυναίκας, ξυλοδαρμός του αγοραστή

Στη σύλληψη μίας ημεδαπής προχώρησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εξαπάτησης με αντικείμενο πώληση μηχανήματος έργου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται, μαζί με συνεργούς της, να έλαβε χρηματικό ποσό ύψους 25.000 ευρώ από ενδιαφερόμενο αγοραστή για την πώληση μηχανήματος, χωρίς όμως αυτό να παραδοθεί ποτέ.

Όταν ο παθών επιχείρησε να ζητήσει εξηγήσεις για την εξέλιξη της συναλλαγής, τρίτο άτομο φέρεται να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα να προκύψει και σκέλος διερεύνησης για την επίθεση.

Οι συνεργοί της συλληφθείσας αναζητούνται από τις αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

