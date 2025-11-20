Πάτρα: «Πίστες» ταχύτητας οι πεζόδρομοι

Σε… πίστες ταχείας κυκλοφορίας δικύκλων, μετατρέπονται καθημερινά και ιδιαίτερα κάθε βράδυ, οι πεζόδρομοι της Πάτρας. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί απλά μία παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πεζών και δημιουργεί καθημερινές εντάσεις μεταξύ οδηγών και πολιτών.

