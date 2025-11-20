Πάτρα: «Πίστες» ταχύτητας οι πεζόδρομοι
Διανομείς φαγητού διασχίζουν με τα μηχανάκια τους το κέντρο. Κίνδυνος για τους πεζούς και συχνοί οι διαπληκτισμοί.
Καθημερινά και ειδικά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, πλήθος δικύκλων – κυρίως μοτοσικλετών και σκούτερ – κινούνται ασταμάτητα σε πεζοδρομημένες περιοχές του κέντρου της Πάτρας. Οι διανομείς φαγητού, που είναι η κύρια κατηγορία παραβατών, συχνά διανύουν μεγάλες αποστάσεις με ταχύτητα, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραδώσουν την παραγγελία στους πελάτες εγκαίρως. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενους διαπληκτισμούς με τους πεζούς, ενώ κάποιες φορές οι αντιπαραθέσεις καταλήγουν σε έντονες λογομαχίες ή ακόμα και σε τρικούβερτους καυγάδες.
«ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ»
Ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας, Αλέξανδρος Αγγελής, αναγνωρίζει ότι η κατάσταση είναι προβληματική, ωστόσο τη χαρακτηρίζει ως «αναγκαίο κακό». Οπως εξηγεί στην «Π», η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο για τα οχήματα λόγω των πεζοδρομήσεων. Αυτό δυσχεραίνει την παραλαβή και παράδοση των παραγγελιών από τα καταστήματα στους πελάτες, με αποτέλεσμα οι διανομείς να αναγκάζονται να παραβιάζουν τους κανόνες. Αντιθέτως, οποιαδήποτε εναλλακτική λύση -όπως η στάθμευση των οχημάτων αρκετά τετράγωνα μακριά από τα καταστήματα- θα προκαλούσε σημαντική καθυστέρηση και προβλήματα στην έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο καθυστερήσεων και παραπόνων από τους πελάτες.
Ενα ακόμη σοβαρό ζήτημα που συνδέεται με την ανεξέλεγκτη διέλευση δικύκλων στους πεζοδρόμους της Πάτρας είναι οι κλοπές στα δίκυκλα των διανομέων. Οπως αναφέρει ο πρόεδρος των διανομέων, Αλέξανδρος Αγγελής, όταν οι διανομείς αναγκάζονται να αφήνουν τα μηχανάκια τους μακριά από τον προορισμό της παραγγελίας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κλοπής ή βανδαλισμού.
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από την ίδια την κοινωνική συμπεριφορά των πελατών: «Συχνά, οι ίδιοι πελάτες που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών είναι και εκείνοι που αντιδρούν έντονα στην παρουσία δικύκλων στους πεζόδρομους. Αυτό δημιουργεί ένα αντιφατικό σκηνικό, όπου η ανάγκη για ταχύτητα και άμεση εξυπηρέτηση, συγκρούεται με την απαίτηση για ασφάλεια και σεβασμό στους δημόσιους χώρους. Και εμείς είμαστε στη… μέση» σημειώνει με παράπονο ο κ. Αγγελής.
1.000 μηχανάκια καθημερινά στους δρόμους
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο αν αναλογιστεί κανείς τους αριθμούς: καθημερινά κινούνται περίπου 1.000 δίκυκλα στην πόλη, που συνεργάζονται με διάφορες εταιρείες διανομής φαγητού. Περίπου το 80% των καταστημάτων που διακινούν παραγγελίες φαγητού βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, κυρίως σε πεζοδρομημένες περιοχές, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εκρηκτική και δύσκολα διαχειρίσιμη.
Η ανάγκη για άμεση παράδοση οδηγεί τους διανομείς σε παρανομίες: προτιμούν να διασχίζουν το κέντρο της πόλης μέσα στους πεζοδρόμους με τα μηχανάκια τους, παρά να αφήσουν τα οχήματα σε απομακρυσμένες θέσεις.
Πρόταση για χρήση ποδηλάτων και πατινιών
Κάποιοι προτείνουν οι επιχειρήσεις διανομής φαγητού να επενδύσουν σε εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης, όπως η χρήση ποδηλάτων ή ηλεκτρικών πατινιών με περιορισμένη ταχύτητα, που είναι ασφαλέστερα για χρήση σε πεζοδρομημένους χώρους.
Μια από τις κύριες αιτίες του προβλήματος είναι η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα μπορούσε να επιβάλει την τάξη και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πεζών.
Ομως, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή του Κώστα Πελετίδη έχει αποφασίσει να μη συστήσει Δημοτική Αστυνομία στην Πάτρα, για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους, γεγονός που αφήνει ένα σημαντικό κενό στην επιτήρηση των πεζοδρομημένων περιοχών. Η απουσία αυτή ενισχύει την αίσθηση ατιμωρησίας και δίνει την εντύπωση ότι οι παραβάτες μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς συνέπειες.
Αρα, η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας δεν εξυπηρετεί τους νομοταγείς πολίτες, αλλά ευνοεί τους παρανομούντες.
