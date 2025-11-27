Πάτρα-Πλατεία Γεωργίου: Οι γρύπες «επιστρέφουν» – Εντυπωσιακή η πρώτη εικόνα των συντηρημένων σιντριβανιών

Σε μια πόλη που για χρόνια έβλεπε τα εμβληματικά της μνημεία να φθίνουν, η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι γρύπες -τα φτερωτά λιοντάρια των σιντριβανιών της ιστορικής πλατείας Γεωργίου- αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη.

Μετά την έναρξη των εργασιών συντήρησης, τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: Μέρος των γλυπτών έχει καθαριστεί, έχει απαλλαγεί από τα σημάδια του χρόνου, της εγκατάλειψης και των επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών, και αποκαλύπτουν ξανά την αρχική τους μορφή. Πρόκειται για μια εικόνα που έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους Πατρινούς, οι οποίοι βλέπουν την πλατεία τους να ξαναβρίσκει την ιστορική της ταυτότητα και την αισθητική της βαρύτητα.

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τα σιντριβάνια, καθώς αποτελούν κηρυγμένα μνημεία του νεότερου πολιτισμού. Αξιοποιεί τη μελέτη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου. Το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης μέσω σχετικού διαγωνισμού και αφορά τα δύο αναβρυτήρια της πλατείας, καθώς και πέντε από τους ιστορικούς και επίσης διατηρητέους φανοστάτες. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης στα μεταλλικά στοιχεία και στο περιστύλιο, ενώ η αναβάθμιση του υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί ευθύνη του Δήμου Πατρέων, ο οποίος καλείται να επαναλειτουργήσει τα σιντριβάνια μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Τα δύο σιντριβάνια, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής και κοινωνικής τους σημασίας, υφίστανται μια ολοκληρωμένη διαδικασία αποκατάστασης: αντικαθίστανται τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, καθαρίζονται και συντηρούνται οι μαρμάρινες επιφάνειες, και εγκαθίσταται σύγχρονος φωτισμός LED που θα αναδείξει την πλατεία και τις λεπτομέρειες των γλυπτών, προσφέροντας μια νέα, ζεστή ταυτότητα στον χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως -αυτό που ήδη βλέπουν οι πολίτες- είναι η μεταμόρφωση των γρυπών. Οι συντηρητές, σε συνεργασία με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, εργάζονται με εξειδικευμένες τεχνικές ώστε να εξασφαλίσουν τη στατική επάρκεια των γλυπτών και ταυτόχρονα να αναδείξουν την αισθητική τους λεπτομέρεια. Τα γλυπτά, που μέχρι πρόσφατα έφεραν εμφανή τα σημάδια του χρόνου, μοιάζουν σήμερα «αναγεννημένα», προκαλώντας θετικά σχόλια και αυξάνοντας το αίσθημα υπερηφάνειας στην τοπική κοινωνία.

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ

Ωστόσο, η αισθητική αυτή αναβάθμιση συνοδεύεται και από μια σαφή προειδοποίηση: ο κίνδυνος νέων βανδαλισμών παραμένει. Ηδη παρατηρήθηκαν φθορές στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γεγονός που υπενθυμίζει ότι η προστασία των μνημείων δεν εξαρτάται μόνο από τα έργα συντήρησης, αλλά και από τη συμπεριφορά των πολιτών. Η επιτυχία του έργου θα κριθεί τελικά από το αν η κοινωνία θα αγκαλιάσει και θα διαφυλάξει το αποτέλεσμα.

Η Πάτρα βλέπει σήμερα ένα κομμάτι της ιστορίας της να επανέρχεται στο φως. Το ζητούμενο είναι αυτή η αναγέννηση να έχει διάρκεια. Ετσι ώστε να μπορούν οι γρύπες, τα σιντριβάνια και η πλατεία, να συνεχίσουν να αποτελούν ζωντανά σύμβολα της πόλης.

