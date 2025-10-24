Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου

Η Πάτρα βρίσκεται λίγους μήνες πριν πέσουν οι υπογραφές στη σύμβαση του έργου ανάπλασης των εγκαταστάσεων Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων και πλέον όπως φαίνεται έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια που έφεραν χρονοβόρες -αλλά λογικές για το μέγεθος του έργου- καθυστερήσεις.

Οπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η πολυαναμενόμενη αστική ανάπλαση του συγκροτήματος Λαδόπουλου εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ/ΒΕΓΚΑ ΙΙΙ υπέβαλε την οικονομική της πρόταση και τις συμβατικές δεσμεύσεις της. Μετά την πρόσφατη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Περιφέρεια μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει καθοριστικά τον αστικό ιστό της πόλης.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» απευθύνθηκε στον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο για τις εξελίξεις και απάντησε πως ήδη πέρασε από την περιφερειακή επιτροπή η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για να υποβάλει μέσα σε δύο μήνες την τελική πρότασή του και στη συνέχεια γίνουν οι διαδικασίες προσυμβατικού ελέγχου, ώστε σε έως 8 μήνες να έχει υπογραφεί η σύμβαση του έργου. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα πως με τα τωρινά δεδομένα δεν προβλέπεται να εμφανιστεί άλλο γραφειοκρατικό εμπόδιο. «Είμαστε χαρούμενοι γιατί σε μια περιοχή που μετά την αποβιομηχάνιση τις τελευταίες δεκαετίες δεν βρίσκεται στα καλύτερά της, θα απολαύσουμε μια ανάπλαση που θα ζωντανέψει τις νότιες συνοικίες» τόνισε ο κ. Μπονάνος.

Θυμίζουμε πως στις αρχές του χρόνου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και είχε γίνει αποδεκτό από τον ανάδοχο το master plan.

Το έργο που μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ θεωρείται ως η μεγαλύτερη ανάπλαση των τελευταίων χρόνων, σε επίπεδο περιφέρειας.

Η ανάπλαση Λαδόπουλου είναι συνολικού προϋπολογισμού 67,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, καθώς αναδείχθηκε από διεθνή διαγωνισμό, ανάδοχος του έργου με συμμετοχή σύμπραξης 42,3 εκατ. ευρώ και ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 25 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το master plan προτείνονται αρκετοί ελεύθεροι χώροι ήπιες χρήσεις εμπορίου και εστίασης στο ισόγειο του συγκροτήματος.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν κατάργηση του εσωτερικού πυρήνα των υφιστάμενων κτιρίων και κάποιων ακόμα στην εξωτερική πλευρά, για την δημιουργία ενός μεγάλου αίθριου.

Το Θέατρο Τέχνης προτείνεται να μετατραπεί σε πολυλειτουργικό και μεταβαλλόμενο υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, διατηρώντας τον υφιστάμενο μεταλλικό φορέα.

Το master plan προβλέπει ακόμα την υλοποίηση του Μουσικού Σχολείου Πατρών, με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις δίπλα στο Θέατρο Τέχνης για να υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης του χώρου ανάπτυξης εκδηλώσεων.

Θα επιδιωχθεί η χρήση των δωμάτων, η δημιουργία αυλών σε πολλαπλά επίπεδα και η επαφή των εσωτερικών χώρων με τον υπαίθριο χώρο.

Προτείνεται ακόμα η οργάνωση επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων, κλειστοί και ανοικτοί χώροι γραφείων και συσκέψεων συνεργασίας και χαλαρής κοινωνικής επαφής.

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου προβλέπει την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της κυκλοφορίας του πεζού, φυτεύσεων για την προστασία από την όχληση της Ακτής Δυμαίων, δημιουργία σκίασης, κ.ά.

Το σχέδιο ανάπλασης προβλέπει την ριζική μεταμόρφωση του βιομηχανικού συγκροτήματος σε έναν πολυλειτουργικό χώρο που θα συνδυάζει διοικητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μεταξύ πολλών άλλων, προβλέπεται η δημιουργία:

⦁ Κτηρίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας

⦁ Εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

⦁ Πολιτιστικών υποδομών

⦁ Χώρων εστίασης και αναψυχής.

