Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου – Για πόσες ώρες θα στερέψουν οι βρύσες

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώθηκε ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια της Υπηρεσίας, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, από τις 10.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Μπάλλα – Βελβίτσι – Δραγώλαινα – Διοδώρου – Θεοφράστου – Βούντενη – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Κάτω Καστρίτσι – Ορτό – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες)

Η ΔΕΥΑΠ, παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης νερού και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

